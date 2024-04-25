https://ria.ru/20240425/ishim-1942209847.html

Уровень реки Ишим в селе Абатское поднялся до 1135 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское поднялся до 1135 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024

Уровень реки Ишим в селе Абатское поднялся до 1135 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за 4 часа поднялся на 14 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:27

2024-04-25T10:27

2024-04-25T10:29

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за 4 часа поднялся на 14 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного правительства, к 12.00 (10.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим составляет 1135 сантиметров. Критическая отметка уровня воды для этого населенного пункта – 960 сантиметров.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

ишим (река)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия