https://ria.ru/20240425/intsident-1942175699.html

В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек

В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек - РИА Новости, 25.04.2024

В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек

Один взрослый погиб, два подростка госпитализированы после опрокидывания в Приморье иномарки, за рулем которой находился выпивший мужчина, сообщает прокуратура... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T03:45

2024-04-25T03:45

2024-04-25T04:13

происшествия

авто

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Один взрослый погиб, два подростка госпитализированы после опрокидывания в Приморье иномарки, за рулем которой находился выпивший мужчина, сообщает прокуратура региона. "Утром 25 апреля в поселке городского типа Терней 23-летний водитель Suzuki Escudo не справился с управлением, допустив опрокидывание. В момент ДТП в салоне вместе с водителем находились четыре пассажира, один из которых погиб, две несовершеннолетние 2007 и 2008 года рождения получили травмы, в связи с чем госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель направлен на медицинское освидетельствование. По его словам, он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. Прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20240420/dtp-1941260877.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, приморский край