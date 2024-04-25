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В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек
В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек - РИА Новости, 25.04.2024
В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек
Один взрослый погиб, два подростка госпитализированы после опрокидывания в Приморье иномарки, за рулем которой находился выпивший мужчина, сообщает прокуратура... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:45
2024-04-25T03:45
2024-04-25T04:13
происшествия
авто
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Один взрослый погиб, два подростка госпитализированы после опрокидывания в Приморье иномарки, за рулем которой находился выпивший мужчина, сообщает прокуратура региона. "Утром 25 апреля в поселке городского типа Терней 23-летний водитель Suzuki Escudo не справился с управлением, допустив опрокидывание. В момент ДТП в салоне вместе с водителем находились четыре пассажира, один из которых погиб, две несовершеннолетние 2007 и 2008 года рождения получили травмы, в связи с чем госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель направлен на медицинское освидетельствование. По его словам, он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. Прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20240420/dtp-1941260877.html
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происшествия, авто, приморский край
Происшествия, Авто, Приморский край
В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек
Прокуратура сообщила об одном погибшем и двух пострадавших при ДТП в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Один взрослый погиб, два подростка госпитализированы после опрокидывания в Приморье иномарки, за рулем которой находился выпивший мужчина, сообщает прокуратура региона.
"Утром 25 апреля в поселке городского типа Терней 23-летний водитель Suzuki Escudo не справился с управлением, допустив опрокидывание. В момент ДТП в салоне вместе с водителем находились четыре пассажира, один из которых погиб, две несовершеннолетние 2007 и 2008 года рождения получили травмы, в связи с чем госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель направлен на медицинское освидетельствование. По его словам, он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.
Прокуратура проводит проверку.