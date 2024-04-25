https://ria.ru/20240425/indiya-1942201447.html

Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию

Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию - РИА Новости, 25.04.2024

Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию

Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, что сделало их главным экспортным товаром этой южноазиатской страны в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:49

2024-04-25T09:49

2024-04-25T09:50

экономика

технологии

россия

индия

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, что сделало их главным экспортным товаром этой южноазиатской страны в направлении РФ, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в феврале поставки смартфонов выросли в 12 раз в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении – до рекордных 36 миллионов долларов. До этого максимальная сумма, на которую Индия продала в Россию смартфонов, была зафиксирована в декабре прошлого года – 33 миллиона долларов. На втором месте в феврале были медикаменты для розничной продажи (27 миллионов долларов), а далее следуют облицовочная плитка (13 миллионов). В пятерку крупнейших экспортных наименований также входят креветки (10 миллионов долларов) и черный чай (9 миллионов). Ранее в четверг РИА Новости сообщило, что товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% - до 11,2 миллиарда долларов. Это рекордный показатель для первых двух месяцев года.

https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html

https://ria.ru/20240226/indiya-1929449239.html

россия

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, индия