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Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию - РИА Новости, 25.04.2024
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09:49 25.04.2024 (обновлено: 09:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/indiya-1942201447.html
Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию
Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию - РИА Новости, 25.04.2024
Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию
Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, что сделало их главным экспортным товаром этой южноазиатской страны в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:49
2024-04-25T09:50
экономика
технологии
россия
индия
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, что сделало их главным экспортным товаром этой южноазиатской страны в направлении РФ, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в феврале поставки смартфонов выросли в 12 раз в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении – до рекордных 36 миллионов долларов. До этого максимальная сумма, на которую Индия продала в Россию смартфонов, была зафиксирована в декабре прошлого года – 33 миллиона долларов. На втором месте в феврале были медикаменты для розничной продажи (27 миллионов долларов), а далее следуют облицовочная плитка (13 миллионов). В пятерку крупнейших экспортных наименований также входят креветки (10 миллионов долларов) и черный чай (9 миллионов). Ранее в четверг РИА Новости сообщило, что товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% - до 11,2 миллиарда долларов. Это рекордный показатель для первых двух месяцев года.
https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html
https://ria.ru/20240226/indiya-1929449239.html
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экономика, технологии, россия, индия
Экономика, Технологии, Россия, Индия
Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию

Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов

© Depositphotos.com / olenka-2008Смартфоны на витрине
Смартфоны на витрине - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Depositphotos.com / olenka-2008
Смартфоны на витрине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, что сделало их главным экспортным товаром этой южноазиатской страны в направлении РФ, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, в феврале поставки смартфонов выросли в 12 раз в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении – до рекордных 36 миллионов долларов. До этого максимальная сумма, на которую Индия продала в Россию смартфонов, была зафиксирована в декабре прошлого года – 33 миллиона долларов.
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На втором месте в феврале были медикаменты для розничной продажи (27 миллионов долларов), а далее следуют облицовочная плитка (13 миллионов). В пятерку крупнейших экспортных наименований также входят креветки (10 миллионов долларов) и черный чай (9 миллионов).
Ранее в четверг РИА Новости сообщило, что товарооборот России и Индии в январе-феврале вырос на 5,6% - до 11,2 миллиарда долларов. Это рекордный показатель для первых двух месяцев года.
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