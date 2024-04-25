https://ria.ru/20240425/gosti-1942361335.html

Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна

Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна - РИА Новости, 25.04.2024

Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна

Специальными гостями Московской недели интерьера и дизайна станут главный архитектор "города будущего" Akon City ("Эйкон Сити") Хуссейн Бакри и одна из ведущих... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:38

2024-04-25T20:38

2024-04-25T20:52

культура

дизайн

интерьер

культура

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Специальными гостями Московской недели интерьера и дизайна станут главный архитектор "города будущего" Akon City ("Эйкон Сити") Хуссейн Бакри и одна из ведущих индийских дизайнеров Кавита Чаудари, сообщает пресс-служба организатора выставки. Архитектор проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды – вселенной всемирно известных комиксов. Его строят в 100 километрах от Дакара, а главным инвестором и идеологом проекта является популярный певец Akon (Эйкон). В рамках деловой программы выставки архитектор поделится опытом проектирования экологически чистого умного города будущего, а также расскажет, как столь крупные проекты влияют на местную экономику и создание рабочих мест. В свою очередь, Кавита Чаудари расскажет о своем опыте создания современных интерьерных решений и участии в "Неделе дизайна" в Дубае. "Обмен опытом с международными экспертами станет хорошей возможностью для Москвы поделиться лучшими практиками и ознакомиться с новыми решениями зарубежных коллег. Московская неделя интерьера и дизайна станет местом налаживания новых деловых контактов между нашими производителями и иностранными делегациями", – рассказал архитектор-дизайнер, лауреат премии РФ в области литературы и искусства в номинации "Дизайн", член архитектурного совета Московской недели интерьера и дизайна Влад Савинкин, его слова приводит пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20240103/dizayn-1918406154.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культура, дизайн, интерьер