Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаОбъявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Специальными гостями Московской недели интерьера и дизайна станут главный архитектор "города будущего" Akon City ("Эйкон Сити") Хуссейн Бакри и одна из ведущих индийских дизайнеров Кавита Чаудари, сообщает пресс-служба организатора выставки.
В рамках деловой программы выставки архитектор поделится опытом проектирования экологически чистого умного города будущего, а также расскажет, как столь крупные проекты влияют на местную экономику и создание рабочих мест.
В свою очередь, Кавита Чаудари расскажет о своем опыте создания современных интерьерных решений и участии в "Неделе дизайна" в Дубае.
"Обмен опытом с международными экспертами станет хорошей возможностью для Москвы поделиться лучшими практиками и ознакомиться с новыми решениями зарубежных коллег. Московская неделя интерьера и дизайна станет местом налаживания новых деловых контактов между нашими производителями и иностранными делегациями", – рассказал архитектор-дизайнер, лауреат премии РФ в области литературы и искусства в номинации "Дизайн", член архитектурного совета Московской недели интерьера и дизайна Влад Савинкин, его слова приводит пресс-служба.