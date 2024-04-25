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Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна - РИА Новости, 25.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:38 25.04.2024 (обновлено: 20:52 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/gosti-1942361335.html
Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна
Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна - РИА Новости, 25.04.2024
Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна
Специальными гостями Московской недели интерьера и дизайна станут главный архитектор "города будущего" Akon City ("Эйкон Сити") Хуссейн Бакри и одна из ведущих... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:38
2024-04-25T20:52
культура
дизайн
интерьер
культура
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Специальными гостями Московской недели интерьера и дизайна станут главный архитектор "города будущего" Akon City ("Эйкон Сити") Хуссейн Бакри и одна из ведущих индийских дизайнеров Кавита Чаудари, сообщает пресс-служба организатора выставки. Архитектор проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды – вселенной всемирно известных комиксов. Его строят в 100 километрах от Дакара, а главным инвестором и идеологом проекта является популярный певец Akon (Эйкон). В рамках деловой программы выставки архитектор поделится опытом проектирования экологически чистого умного города будущего, а также расскажет, как столь крупные проекты влияют на местную экономику и создание рабочих мест. В свою очередь, Кавита Чаудари расскажет о своем опыте создания современных интерьерных решений и участии в "Неделе дизайна" в Дубае. "Обмен опытом с международными экспертами станет хорошей возможностью для Москвы поделиться лучшими практиками и ознакомиться с новыми решениями зарубежных коллег. Московская неделя интерьера и дизайна станет местом налаживания новых деловых контактов между нашими производителями и иностранными делегациями", – рассказал архитектор-дизайнер, лауреат премии РФ в области литературы и искусства в номинации "Дизайн", член архитектурного совета Московской недели интерьера и дизайна Влад Савинкин, его слова приводит пресс-служба.
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культура, дизайн, интерьер
Культура, Дизайн, Интерьер, Культура

Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна

© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаОбъявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна
Объявлены зарубежные гости Московской недели интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Специальными гостями Московской недели интерьера и дизайна станут главный архитектор "города будущего" Akon City ("Эйкон Сити") Хуссейн Бакри и одна из ведущих индийских дизайнеров Кавита Чаудари, сообщает пресс-служба организатора выставки.
Архитектор проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды – вселенной всемирно известных комиксов. Его строят в 100 километрах от Дакара, а главным инвестором и идеологом проекта является популярный певец Akon (Эйкон).
В рамках деловой программы выставки архитектор поделится опытом проектирования экологически чистого умного города будущего, а также расскажет, как столь крупные проекты влияют на местную экономику и создание рабочих мест.
В свою очередь, Кавита Чаудари расскажет о своем опыте создания современных интерьерных решений и участии в "Неделе дизайна" в Дубае.
"Обмен опытом с международными экспертами станет хорошей возможностью для Москвы поделиться лучшими практиками и ознакомиться с новыми решениями зарубежных коллег. Московская неделя интерьера и дизайна станет местом налаживания новых деловых контактов между нашими производителями и иностранными делегациями", – рассказал архитектор-дизайнер, лауреат премии РФ в области литературы и искусства в номинации "Дизайн", член архитектурного совета Московской недели интерьера и дизайна Влад Савинкин, его слова приводит пресс-служба.
III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Дизайнеры: в 2024 году в интерьерах будут преобладать натуральные материалы
3 января, 03:00
 
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