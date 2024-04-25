https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html

РЭЦ: господдержка поможет экспортерам присутствовать на маркетплейсах

РЭЦ: господдержка поможет экспортерам присутствовать на маркетплейсах - РИА Новости, 25.04.2024

РЭЦ: господдержка поможет экспортерам присутствовать на маркетплейсах

В эру глобализации рынков российские экспортеры получают уникальную возможность расширить свое присутствие на международных электронных торговых площадках... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

россия

экономика

китай

вьетнам

технологии

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В эру глобализации рынков российские экспортеры получают уникальную возможность расширить свое присутствие на международных электронных торговых площадках благодаря увеличению государственной поддержки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Теперь, с увеличением финансовой поддержки, сумма, доступная для одной компании малого и среднего предпринимательства, может достигать 1 миллиона рублей только на размещение и продвижение товаров или услуг", - говорится в сообщении.Кроме того, экспортеры могут воспользоваться дополнительной поддержкой до 300 тысяч рублей для компенсации затрат на хранение продукции при размещении продукции на зарубежных маркетплейсах.Первый шаг для экспортеров для получения господдержки - бесплатный "Подбор маркетплейсов" на цифровой платформе "Мой экспорт". Сейчас по запросу экспортера он анализирует более 200 маркетплейсов и подбирает из них те, которые соответствуют продукции компании, ее предпочтениям и планам. Процесс выбора подходящего маркетплейса строится на детальном анализе 30 различных характеристик, в том числе уникальных особенностей продукта и стратегических целей экспортера. Например, в перечне присутствуют специализированные маркетплейсы, представляющие собой более целенаправленный канал продаж, что часто оказывается более выгодным, чем размещение товаров на крупных универсальных платформах. Этот сервис предоставляет компаниям возможность подобрать идеально подходящие для их нужд площадки.Информация о намерении получения государственной поддержки при размещении своей продукции передается через платформу "Мой экспорт" в региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Далее специалист ЦПЭ связывается с компанией для уточнения деталей размещения и заключения договора на оказание услуг. Услуга подразумевает регистрацию субъекта МСП и его продукции на международных электронных торговых площадках, а также комплексные меры по продвижению. Уникальность данной программы заключается в гибкости предложения, позволяющей экспортерам выбирать пакет услуг, наиболее соответствующий их потребностям и опыту участия в международной торговле.Экспортеры, которые уже прошли бесплатный "Подбор маркетплейсов" и имеют необходимые сертификаты для экспорта, могут рассчитывать на комплексную поддержку. Услуга предоставляется на условиях софинансирования, где компания вносит не менее 20% стоимости услуги, а оставшуюся часть – до 80 % – покрывает региональный Центр поддержки экспорта."Это значительный шаг в поддержке экспортной деятельности российских предпринимателей, позволяющий не только расширить географию продаж, но и укрепить позиции на международном рынке. "Мой экспорт "продолжает развивать инфраструктуру поддержки экспорта, делая ее доступной и эффективной для каждого предпринимателя", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Уточняется, что с момента запуска услуги "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой" в июне 2022 года было подано более 4000 обращений. Платформа "Мой экспорт" предоставляет экспортерам возможность размещения своих товаров на более чем 60 международных и зарубежных электронных торговых площадках. Наиболее релевантными на 2024 год являются Alibaba.com (весь мир), Lazada (Вьетнам), Национальный магазин на Tmall.com (Китай), Pinkoi (Азия), TradeIndia (Индия), WeChat (Китай).

https://ria.ru/20240422/testirovanie-1941523268.html

https://ria.ru/20240422/igra-1941585634.html

россия

китай

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, китай, вьетнам, технологии, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)