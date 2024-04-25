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Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины
Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:47
2024-04-25T15:47
2024-04-25T15:47
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный этап дебюрократизации. "Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы", - сказал президент на съезде РСПП. Он отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт. "Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах РФ, причем на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе", - добавил Путин.
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины
Путин: правительство готовит к запуску механизм регуляторной гильотины