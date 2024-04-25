https://ria.ru/20240425/ges-1942310931.html

В ПМР обеспокоены отказом Молдавии выставить пост миротворцев у ГЭС

В ПМР обеспокоены отказом Молдавии выставить пост миротворцев у ГЭС - РИА Новости, 25.04.2024

В ПМР обеспокоены отказом Молдавии выставить пост миротворцев у ГЭС

В Приднестровье вызывает озабоченность отказ Молдавии выставить пост миротворцев на правой стороне плотины Дубоссарской ГЭС, заявил журналистам сопредседатель... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:52

2024-04-25T16:52

2024-04-25T16:52

в мире

молдавия

тирасполь

днестр

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. В Приднестровье вызывает озабоченность отказ Молдавии выставить пост миротворцев на правой стороне плотины Дубоссарской ГЭС, заявил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. Накануне делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии не поддержала предложение Тирасполя о выставлении миротворческого поста на правой стороне плотины Дубоссарской ГЭС. Ранее в делегацию ОКК от Приднестровья соответствующее обращение направило руководство Дубоссарской ГЭС. В Тирасполе выставление совместного миротворческого поста считают одним из необходимых дополнительных мероприятий по совершенствованию антитеррористической защиты ГЭС. "Консенсуса с молдавской стороны по данному вопросу нет. В условиях региональной нестабильности это вызывает озабоченность. Тем более, что у нас происходят события, связанные с террористическими актами на территории Приднестровья. Мы ведем определенную работу, контролируем, раскрываем эти преступления. Однако гарантировать полностью безопасность Дубоссарской ГЭС с правой стороны у нас пока не получается", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что на правой стороне Днестра у Дубоссарской ГЭС сегодня отсутствуют компетентные сотрудники, которые могли бы контролировать передвижение людей, транспортных средств, грузов. "Мы привыкли доверять трехстороннему формату - Россия, Молдавия, Приднестровье - на миротворческих постах. Когда вот такой объективный пост контроля стоит, то действительно можно быть уверенными в том, что данный объект находится под охраной соответствующих миротворческих сил", - подчеркнул Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html

https://ria.ru/20240423/pridnestrove-1941812811.html

молдавия

тирасполь

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, тирасполь, днестр, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк)