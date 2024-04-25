https://ria.ru/20240425/germaniya-1942279322.html

Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ

Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ - РИА Новости, 25.04.2024

Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ

Пресс-секретарь прокуратуры немецкого Дрездена Патрик Пинтаске подтвердил РИА Новости проведение доследственной проверки в отношении политика из правой партии... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:10

2024-04-25T15:10

2024-04-25T15:49

германия

дрезден

в мире

китай

европарламент

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры немецкого Дрездена Патрик Пинтаске подтвердил РИА Новости проведение доследственной проверки в отношении политика из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и главного кандидата от нее на выборы в Европарламент Максимилиана Кра в связи с подозрениями в получении финансирования от России и Китая.В среду о начале доследственной проверки в отношении Кра сообщило издание Bild."На основании текущих доступных широкой публике сообщений генеральная прокуратура Дрездена 18 апреля 2024 года начала доследственную проверку в отношении депутата Европейского парламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми платежами от России за его депутатскую деятельность. Кроме того, генеральная прокуратура Дрездена ведет вторую доследственную проверку в отношении депутата Европейского парламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми платежами из Китая за его депутатскую деятельность", - сообщил Пинтаске.Эти проверки ведутся для выяснения, есть ли первоначальные подозрения в нарушении параграфа 108е Уголовного кодекса Германии "подкуп депутата"."Эти проверки не связаны с расследованием федеральной прокуратуры против сотрудника депутата Европарламента Максимилиана Кра, гражданина Германии Цзяня Г., подозреваемого в деятельности в качестве агента секретной службы", - добавил Пинтаске.Ранее сотрудник Кра был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Позже мужчину китайского происхождения отстранили от работы в Европарламенте. В среду прокуратура сообщила, что ордер на арест задержанного приведен в исполнение.Со своей стороны Китай призвал прекратить распространять ложную информацию о так называемом китайском шпионаже и политические манипуляции с целью очернить Китай и оказать на него давление.

https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

германия

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германия, дрезден, в мире, китай, европарламент