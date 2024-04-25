Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 25.04.2024 (обновлено: 15:49 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/germaniya-1942279322.html
Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ
Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ - РИА Новости, 25.04.2024
Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ
Пресс-секретарь прокуратуры немецкого Дрездена Патрик Пинтаске подтвердил РИА Новости проведение доследственной проверки в отношении политика из правой партии... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:10
2024-04-25T15:49
германия
дрезден
в мире
китай
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры немецкого Дрездена Патрик Пинтаске подтвердил РИА Новости проведение доследственной проверки в отношении политика из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и главного кандидата от нее на выборы в Европарламент Максимилиана Кра в связи с подозрениями в получении финансирования от России и Китая.В среду о начале доследственной проверки в отношении Кра сообщило издание Bild."На основании текущих доступных широкой публике сообщений генеральная прокуратура Дрездена 18 апреля 2024 года начала доследственную проверку в отношении депутата Европейского парламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми платежами от России за его депутатскую деятельность. Кроме того, генеральная прокуратура Дрездена ведет вторую доследственную проверку в отношении депутата Европейского парламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми платежами из Китая за его депутатскую деятельность", - сообщил Пинтаске.Эти проверки ведутся для выяснения, есть ли первоначальные подозрения в нарушении параграфа 108е Уголовного кодекса Германии "подкуп депутата"."Эти проверки не связаны с расследованием федеральной прокуратуры против сотрудника депутата Европарламента Максимилиана Кра, гражданина Германии Цзяня Г., подозреваемого в деятельности в качестве агента секретной службы", - добавил Пинтаске.Ранее сотрудник Кра был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Позже мужчину китайского происхождения отстранили от работы в Европарламенте. В среду прокуратура сообщила, что ордер на арест задержанного приведен в исполнение.Со своей стороны Китай призвал прекратить распространять ложную информацию о так называемом китайском шпионаже и политические манипуляции с целью очернить Китай и оказать на него давление.
https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html
германия
дрезден
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, дрезден, в мире, китай, европарламент
Германия, Дрезден, В мире, Китай, Европарламент
Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении политика из АдГ

Прокуратура Дрездена начала проверку в отношении кандидата в Европарламент Кра

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры немецкого Дрездена Патрик Пинтаске подтвердил РИА Новости проведение доследственной проверки в отношении политика из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и главного кандидата от нее на выборы в Европарламент Максимилиана Кра в связи с подозрениями в получении финансирования от России и Китая.
В среду о начале доследственной проверки в отношении Кра сообщило издание Bild.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию
19 марта, 17:38
«
"На основании текущих доступных широкой публике сообщений генеральная прокуратура Дрездена 18 апреля 2024 года начала доследственную проверку в отношении депутата Европейского парламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми платежами от России за его депутатскую деятельность. Кроме того, генеральная прокуратура Дрездена ведет вторую доследственную проверку в отношении депутата Европейского парламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми платежами из Китая за его депутатскую деятельность", - сообщил Пинтаске.
Эти проверки ведутся для выяснения, есть ли первоначальные подозрения в нарушении параграфа 108е Уголовного кодекса Германии "подкуп депутата".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
СМИ: утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии
5 марта, 12:05
"Эти проверки не связаны с расследованием федеральной прокуратуры против сотрудника депутата Европарламента Максимилиана Кра, гражданина Германии Цзяня Г., подозреваемого в деятельности в качестве агента секретной службы", - добавил Пинтаске.
Ранее сотрудник Кра был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Позже мужчину китайского происхождения отстранили от работы в Европарламенте. В среду прокуратура сообщила, что ордер на арест задержанного приведен в исполнение.
Со своей стороны Китай призвал прекратить распространять ложную информацию о так называемом китайском шпионаже и политические манипуляции с целью очернить Китай и оказать на него давление.
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Немцы взялись за старое. Германия подошла к правому краю
27 января, 08:00
 
ГерманияДрезденВ миреКитайЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала