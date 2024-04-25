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"Газпром" решил увеличить резерв газа в ПХГ - РИА Новости, 25.04.2024
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22:55 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/gaz-1942379495.html
"Газпром" решил увеличить резерв газа в ПХГ
"Газпром" решил увеличить резерв газа в ПХГ - РИА Новости, 25.04.2024
"Газпром" решил увеличить резерв газа в ПХГ
Правление "Газпрома" решило увеличить зимой 2024-2025 годов резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 73,034 миллиарда кубометров, это будет новым... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:55
2024-04-25T22:55
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правление "Газпрома" решило увеличить зимой 2024-2025 годов резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 73,034 миллиарда кубометров, это будет новым рекордом; в то же время в октябре-марте поставки газа на внутренний рынок на 5% превысили показатель 2022-2023 годов и достигли исторического максимума, сообщила газовая монополия. "По решению правления компании к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года оперативный резерв газа в российских хранилищах будет увеличен до 73,034 миллиарда кубометров. Таким образом, будет достигнуто новое рекордное значение", - говорится в сообщении. Уточняется, что потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на уровне предыдущего года - 858,8 миллиона кубометров. "По предварительным данным, в октябре-марте общий объем поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе "Газпрома" достиг исторически рекордного уровня и примерно на 5% превысил показатель отопительного сезона 2022-2023 года", - добавили в компании. Кроме того, "Газпром" прошедшей зимой отметил повышенный спрос на российский газ от зарубежных потребителей, в частности Китая и Узбекистана. Так, в ноябре-феврале компания одиннадцать раз обновляла исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
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экономика, китай, узбекистан, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Узбекистан, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" решил увеличить резерв газа в ПХГ

"Газпром" решил увеличить резерв газа в ПХГ до рекордных 73 млрд кубометров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО Газпром нефть на выставке ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правление "Газпрома" решило увеличить зимой 2024-2025 годов резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 73,034 миллиарда кубометров, это будет новым рекордом; в то же время в октябре-марте поставки газа на внутренний рынок на 5% превысили показатель 2022-2023 годов и достигли исторического максимума, сообщила газовая монополия.
«
"По решению правления компании к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года оперативный резерв газа в российских хранилищах будет увеличен до 73,034 миллиарда кубометров. Таким образом, будет достигнуто новое рекордное значение", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на уровне предыдущего года - 858,8 миллиона кубометров.
«
"По предварительным данным, в октябре-марте общий объем поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе "Газпрома" достиг исторически рекордного уровня и примерно на 5% превысил показатель отопительного сезона 2022-2023 года", - добавили в компании.
Кроме того, "Газпром" прошедшей зимой отметил повышенный спрос на российский газ от зарубежных потребителей, в частности Китая и Узбекистана. Так, в ноябре-феврале компания одиннадцать раз обновляла исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
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