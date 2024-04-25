https://ria.ru/20240425/gayki-1942181864.html

У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко

У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024

У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко

Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T06:52

2024-04-25T06:52

2024-04-25T07:36

россия

валентина матвиенко

крокус сити холл

совет федерации рф

теракт в "крокус сити холле"

общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, как она относится к звучащим после теракта в "Крокусе" эмоциональным пожеланиям ужесточить законодательство России в самых разных сферах.Спикер верхней палаты назвала разговоры о "закручивании гаек" досужими домыслами и добавила, что эти темы подчас вбрасываются специально. В то же время Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан — это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и надо сделать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне."Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", — заключила Матвиенко.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240424/krokus-1941954197.html

https://ria.ru/20240416/patrushev-1940359682.html

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россия, валентина матвиенко, крокус сити холл, совет федерации рф, общество