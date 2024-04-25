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У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко
У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024
У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко
Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T06:52
2024-04-25T06:52
2024-04-25T07:36
россия
валентина матвиенко
крокус сити холл
совет федерации рф
теракт в "крокус сити холле"
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, как она относится к звучащим после теракта в "Крокусе" эмоциональным пожеланиям ужесточить законодательство России в самых разных сферах.Спикер верхней палаты назвала разговоры о "закручивании гаек" досужими домыслами и добавила, что эти темы подчас вбрасываются специально. В то же время Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан — это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и надо сделать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне."Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", — заключила Матвиенко.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240424/krokus-1941954197.html
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россия, валентина матвиенко, крокус сити холл, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Крокус Сити Холл, Совет Федерации РФ, Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество
У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко
Матвиенко: возвращение к тоталитарному государству невозможно
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
"Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, как она относится к звучащим после теракта в "Крокусе
" эмоциональным пожеланиям ужесточить законодательство России в самых разных сферах.
Спикер верхней палаты назвала разговоры о "закручивании гаек" досужими домыслами и добавила, что эти темы подчас вбрасываются специально. В то же время Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан — это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и надо сделать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.
"Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", — заключила Матвиенко.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.