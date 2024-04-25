Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
Признанный иноагентом Максим Галкин подал кассационную жалобу в суд
Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.*", — говорится в электронной базе.
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Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение.
Теперь жалобу Галкина* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.
Галкин* покинул Россию в 2022 году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
* Лицо, признанное в России иноагентом.
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