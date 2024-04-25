https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов

Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов - РИА Новости, 25.04.2024

Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов

Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, сообщается на официальном портале судов... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:29

2024-04-25T09:29

2024-04-25T16:56

москва

россия

израиль

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788686_0:43:2816:1627_1920x0_80_0_0_a44a4b695013c0920e3f3385aa3a5971.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. "Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.*", — говорится в электронной базе.Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение. Теперь жалобу Галкина* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена. Галкин* покинул Россию в 2022 году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Лицо, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html

москва

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, израиль, происшествия