Рейтинг@Mail.ru
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 25.04.2024 (обновлено: 16:56 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов - РИА Новости, 25.04.2024
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, сообщается на официальном портале судов... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:29
2024-04-25T16:56
москва
россия
израиль
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788686_0:43:2816:1627_1920x0_80_0_0_a44a4b695013c0920e3f3385aa3a5971.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. "Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.*", — говорится в электронной базе.Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение. Теперь жалобу Галкина* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена. Галкин* покинул Россию в 2022 году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Лицо, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html
https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html
москва
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788686_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b977df91bf92695530b961a6123179c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, израиль, происшествия
Москва, Россия, Израиль, Происшествия
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов

Признанный иноагентом Максим Галкин подал кассационную жалобу в суд

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.*", — говорится в электронной базе.
Актриса Чулпан Хаматова, участники рок-группы Би-2 Александр Уман и Егор Бортник* Максим Галкин* и актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Вызывают отвращение": как живут сбежавшие из России звезды
23 апреля, 08:00
Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение.
Теперь жалобу Галкина* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.
Галкин* покинул Россию в 2022 году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
* Лицо, признанное в России иноагентом.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
17 октября 2023, 15:44
 
МоскваРоссияИзраильПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала