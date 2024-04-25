https://ria.ru/20240425/gagauziya-1942275493.html
В Гагаузии призвали Кишинев не вмешиваться в работу СМИ автономии
В Гагаузии призвали Кишинев не вмешиваться в работу СМИ автономии - РИА Новости, 25.04.2024
В Гагаузии призвали Кишинев не вмешиваться в работу СМИ автономии
Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии призвал Кишинев прекратить давление на СМИ региона, в частности на общественный телеканал GRT. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:56
2024-04-25T14:56
2024-04-25T15:49
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КИШИНЕВ, 25 апр – РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии призвал Кишинев прекратить давление на СМИ региона, в частности на общественный телеканал GRT. В феврале регулятор медиарынка Молдавии - Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) – отслеживал эфиры гагаузского общественного телеканала. GRT широко освещал местные мероприятия, посвященные десятилетию со дня проведения референдумов в Гагаузии по вступлению в ЕАЭС. По итогам проверки СМИ, СТР вынес вердикт, что GRT якобы представляет угрозу национальной безопасности Молдавии. Кроме того, руководству компании были высказаны претензии в связи с ретрансляцией передач кишиневского телеканала Primul in Moldova ("Первый в Молдове"), который попал под санкции Службы информации и безопасности (СИБ). "Народное собрание (парламент Гагаузии - ред.) выступает за защиту свободы прессы и независимости СМИ. Необходимо незамедлительно принять меры для прекращения всех форм давления и вмешательства в работу гагаузского телевидения. Также настаиваем на проведении независимого расследования всех инцидентов, связанных с нападениями на независимые СМИ", - говорится в обращении, опубликованном на сайте высшего законодательного органа автономии. В стране по запросу СИБ были приостановлены лицензии оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещали информацию о событиях в стране и на Украине. Также под запретом оказались и ряд российских СМИ в Молдавии. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938989202.html
https://ria.ru/20231028/gagauziya-1905856884.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, евразийский экономический союз, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Евразийский экономический союз, Таможенный союз
В Гагаузии призвали Кишинев не вмешиваться в работу СМИ автономии
Парламент Гагаузии призвал Кишинев прекратить давление на СМИ региона
КИШИНЕВ, 25 апр – РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии призвал Кишинев прекратить давление на СМИ региона, в частности на общественный телеканал GRT.
В феврале регулятор медиарынка Молдавии - Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) – отслеживал эфиры гагаузского общественного телеканала. GRT широко освещал местные мероприятия, посвященные десятилетию со дня проведения референдумов в Гагаузии по вступлению в ЕАЭС. По итогам проверки СМИ, СТР вынес вердикт, что GRT якобы представляет угрозу национальной безопасности Молдавии. Кроме того, руководству компании были высказаны претензии в связи с ретрансляцией передач кишиневского телеканала Primul in Moldova ("Первый в Молдове"), который попал под санкции Службы информации и безопасности (СИБ).
«
"Народное собрание (парламент Гагаузии - ред.) выступает за защиту свободы прессы и независимости СМИ. Необходимо незамедлительно принять меры для прекращения всех форм давления и вмешательства в работу гагаузского телевидения. Также настаиваем на проведении независимого расследования всех инцидентов, связанных с нападениями на независимые СМИ", - говорится в обращении, опубликованном на сайте высшего законодательного органа автономии.
В стране по запросу СИБ были приостановлены лицензии оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещали информацию о событиях в стране и на Украине. Также под запретом оказались и ряд российских СМИ в Молдавии.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.