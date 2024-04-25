https://ria.ru/20240425/fsb-1942213385.html

ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери

ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери - РИА Новости, 25.04.2024

ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери

ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:42

2024-04-25T10:42

2024-04-25T10:43

происшествия

россия

тверь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942209163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e86afe6133004959aed7ca7e1a02c8d5.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности, установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело о ложном акте терроризма. После установки муляжей фигуранты по телефону сообщили о готовящемся теракте. На кадрах показаны задержания двоих мужчин. Кроме того, демонстрируются муляжи бомб. Один из них лежит под мостом и представляет собой картонную коробку, перемотанную скотчем. На этот же скотч к ней прикреплено устройство, похожее на таймер, с проводами, ведущими от него.

https://ria.ru/20240401/zaderzhanie-1937166245.html

https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html

россия

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанные сотрудники частных организаций, заложившие муляжи бомб под мосты ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками частных организаций, заложившими муляжи бомб под мосты. 2024-04-25T10:42 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тверь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)