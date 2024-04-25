https://ria.ru/20240425/fsb-1942213385.html
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери - РИА Новости, 25.04.2024
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери
ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:42
2024-04-25T10:42
2024-04-25T10:43
происшествия
россия
тверь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности, установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело о ложном акте терроризма. После установки муляжей фигуранты по телефону сообщили о готовящемся теракте. На кадрах показаны задержания двоих мужчин. Кроме того, демонстрируются муляжи бомб. Один из них лежит под мостом и представляет собой картонную коробку, перемотанную скотчем. На этот же скотч к ней прикреплено устройство, похожее на таймер, с проводами, ведущими от него.
https://ria.ru/20240401/zaderzhanie-1937166245.html
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Задержанные сотрудники частных организаций, заложившие муляжи бомб под мосты
ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками частных организаций, заложившими муляжи бомб под мосты.
2024-04-25T10:42
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РИА Новости
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происшествия, россия, тверь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Тверь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери
ФСБ показала видео задержания лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности, установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело о ложном акте терроризма. После установки муляжей фигуранты по телефону сообщили о готовящемся теракте.
На кадрах показаны задержания двоих мужчин.
Кроме того, демонстрируются муляжи бомб. Один из них лежит под мостом и представляет собой картонную коробку, перемотанную скотчем. На этот же скотч к ней прикреплено устройство, похожее на таймер, с проводами, ведущими от него.