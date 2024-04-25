Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 25.04.2024 (обновлено: 10:43 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/fsb-1942213385.html
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери - РИА Новости, 25.04.2024
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери
ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:42
2024-04-25T10:43
происшествия
россия
тверь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942209163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e86afe6133004959aed7ca7e1a02c8d5.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности, установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело о ложном акте терроризма. После установки муляжей фигуранты по телефону сообщили о готовящемся теракте. На кадрах показаны задержания двоих мужчин. Кроме того, демонстрируются муляжи бомб. Один из них лежит под мостом и представляет собой картонную коробку, перемотанную скотчем. На этот же скотч к ней прикреплено устройство, похожее на таймер, с проводами, ведущими от него.
https://ria.ru/20240401/zaderzhanie-1937166245.html
https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html
россия
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанные сотрудники частных организаций, заложившие муляжи бомб под мосты
ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками частных организаций, заложившими муляжи бомб под мосты.
2024-04-25T10:42
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942209163_365:0:1805:1080_1920x0_80_0_0_1104cff4809bbb9b05e0605d48687bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тверь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Тверь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала муляжи бомб, размещенных злоумышленниками в Твери

ФСБ показала видео задержания лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием лиц, оставивших ложное сообщение о теракте в Твери, также демонстрируются муляжи изготовленных ими бомб.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности, установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело о ложном акте терроризма. После установки муляжей фигуранты по телефону сообщили о готовящемся теракте.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла
1 апреля, 17:15
На кадрах показаны задержания двоих мужчин.
Кроме того, демонстрируются муляжи бомб. Один из них лежит под мостом и представляет собой картонную коробку, перемотанную скотчем. На этот же скотч к ней прикреплено устройство, похожее на таймер, с проводами, ведущими от него.
Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ
В Челябинске предотвратили теракт
14 ноября 2023, 09:43
 
ПроисшествияРоссияТверьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала