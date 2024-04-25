https://ria.ru/20240425/fsb-1942201295.html
ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери
ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери - РИА Новости, 25.04.2024
ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери
На двух мостах в Твери установили муляжи бомб, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:49
2024-04-25T09:49
2024-04-25T11:34
тверь
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942209163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e86afe6133004959aed7ca7e1a02c8d5.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На двух мостах в Твери установили муляжи бомб, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери", — отметили в спецслужбе.В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры нескольких регионов."Фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств, сообщив посредством телефонного звонка о готовящемся акте терроризма", — добавили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Из-за инцидента задержали двух мужчин, им предъявили обвинения и арестовали.Третья фигурантка дела, подозреваемая в преступлении, "в инкриминируемый период на территории Российской Федерации не находилась". Ей заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.Как уточнили на сайте СУ СК России по Тверской области, три муляжа СВУ разместили под опорами мостов 17 ноября 2023 года. Кроме того, объявленная в международный розыск женщина заочно арестована.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html
тверь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942209163_365:0:1805:1080_1920x0_80_0_0_1104cff4809bbb9b05e0605d48687bfa.jpg
Задержанные сотрудники частных организаций, заложившие муляжи бомб под мосты
ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками частных организаций, заложившими муляжи бомб под мосты.
2024-04-25T09:49
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Тверь, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери
ФСБ: в Твери сотрудники частных организаций установили муляжи бомб на мостах