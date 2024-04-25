https://ria.ru/20240425/fsb-1942201295.html

ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери

ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери - РИА Новости, 25.04.2024

ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери

На двух мостах в Твери установили муляжи бомб, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:49

2024-04-25T09:49

2024-04-25T11:34

тверь

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На двух мостах в Твери установили муляжи бомб, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери", — отметили в спецслужбе.В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры нескольких регионов."Фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств, сообщив посредством телефонного звонка о готовящемся акте терроризма", — добавили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Из-за инцидента задержали двух мужчин, им предъявили обвинения и арестовали.Третья фигурантка дела, подозреваемая в преступлении, "в инкриминируемый период на территории Российской Федерации не находилась". Ей заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.Как уточнили на сайте СУ СК России по Тверской области, три муляжа СВУ разместили под опорами мостов 17 ноября 2023 года. Кроме того, объявленная в международный розыск женщина заочно арестована.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html

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Задержанные сотрудники частных организаций, заложившие муляжи бомб под мосты ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками частных организаций, заложившими муляжи бомб под мосты. 2024-04-25T09:49 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тверь, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)