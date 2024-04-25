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Кадыров назвал Кавказский инвестиционный форум знаковым событием
Кадыров назвал Кавказский инвестиционный форум знаковым событием - РИА Новости, 25.04.2024
Кадыров назвал Кавказский инвестиционный форум знаковым событием
Кавказский инвестиционный форум (КИФ), который пройдет в Грозном, станет знаковым событием и будет проведен на самом высоком уровне - по всем стандартам крупных РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:42
2024-04-25T14:42
2024-04-25T15:17
экономика
грозный
россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кавказский инвестиционный форум (КИФ), который пройдет в Грозном, станет знаковым событием и будет проведен на самом высоком уровне - по всем стандартам крупных международных мероприятий, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Для Чечни почетно провести Кавказский инвестиционный форум, который станет знаковым событием, площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства. Форум сможет продемонстрировать гостям свои проекты и познакомить с традициями региона. Убежден, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне по всем стандартам крупных международных событий", - приводятся слова Кадырова в пресс-релизе фонда "Росконгресс". Организатор Кавказского инвестиционного форума – фонд "Росконгресс" при поддержке министерства экономического развития РФ.
https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грозный, россия, рамзан кадыров
Экономика, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров назвал Кавказский инвестиционный форум знаковым событием
Кадыров: Кавказский инвестиционный форум пройдет на самом высоком уровне