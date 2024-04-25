https://ria.ru/20240425/evropa-1942245098.html

Макрон заявил о возможной гибели Европы

Макрон заявил о возможной гибели Европы - РИА Новости, 25.04.2024

Макрон заявил о возможной гибели Европы

Европа может погибнуть, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в его официальном аккаунте в Х. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:43

2024-04-25T12:43

2024-04-25T13:45

европа

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Европа может погибнуть, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в его официальном аккаунте в Х."Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", — сказал он.Макрон добавил, что "риски обеднения для Европы высоки", поэтому ЕС нужна новая стратегия роста и развития.При этом он напомнил о необходимости оставаться стратегически и технологически независимыми.Читайте в Дзен: Постпред США неожиданно вспомнила о бомбардировке Нагасаки в ООН. Однако тут же нашла, в чем обвинить Россию"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России. С Москвой придется считаться

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

европа

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Варвара Скокшина

европа, в мире, эммануэль макрон