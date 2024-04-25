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Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
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11:44 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/evropa-1942229158.html
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко
Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:44
2024-04-25T11:44
в мире
россия
белоруссия
европа
сша
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как противников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он привел в пример учения США и НАТО, которые проходят сейчас в европейском регионе. "Цели мероприятия и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен - Россия и Беларусь", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. Собрание проходит в Минске в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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в мире, россия, белоруссия, европа, сша, александр лукашенко, нато
В мире, Россия, Белоруссия, Европа, США, Александр Лукашенко, НАТО
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко

Лукашенко: США и НАТО рассматривают Россию и Белоруссию как противников

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как противников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он привел в пример учения США и НАТО, которые проходят сейчас в европейском регионе.
"Цели мероприятия и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен - Россия и Беларусь", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Собрание проходит в Минске в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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