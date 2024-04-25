https://ria.ru/20240425/evropa-1942229158.html
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко
Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:44
2024-04-25T11:44
2024-04-25T11:44
в мире
россия
белоруссия
европа
сша
александр лукашенко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942109044_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_eb7c9caa4392684e11ce22327b936cf6.jpg
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как противников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он привел в пример учения США и НАТО, которые проходят сейчас в европейском регионе. "Цели мероприятия и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен - Россия и Беларусь", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. Собрание проходит в Минске в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
россия
белоруссия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942109044_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_13179a21f6f96933361c73b7027ef3b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, европа, сша, александр лукашенко, нато
В мире, Россия, Белоруссия, Европа, США, Александр Лукашенко, НАТО
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко
Лукашенко: США и НАТО рассматривают Россию и Белоруссию как противников
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как противников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он привел в пример учения США и НАТО, которые проходят сейчас в европейском регионе.
"Цели мероприятия и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен - Россия и Беларусь", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Собрание проходит в Минске
в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.