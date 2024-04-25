https://ria.ru/20240425/evropa-1942229158.html

Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко

Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко

Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:44

2024-04-25T11:44

2024-04-25T11:44

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проводимые США и НАТО учения в Европе говорят о том, что Запад рассматривает регион как потенциальный театр военных действий, а Россию и Белоруссию - как противников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он привел в пример учения США и НАТО, которые проходят сейчас в европейском регионе. "Цели мероприятия и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен - Россия и Беларусь", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. Собрание проходит в Минске в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, европа, сша, александр лукашенко, нато