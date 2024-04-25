https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html

Беспилотные решения применят в сфере транспорта и АПК Ярославской области

Беспилотные решения применят в сфере транспорта и АПК Ярославской области - РИА Новости, 25.04.2024

Беспилотные решения применят в сфере транспорта и АПК Ярославской области

Беспилотные решения намерены применять в Ярославской области для развития транспортной сферы и агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:17

2024-04-25T21:17

2024-04-25T21:18

ярославская область

экономика

технологии

ярославская область

михаил евраев

дмитрий фомин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Беспилотные решения намерены применять в Ярославской области для развития транспортной сферы и агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным областного правительства, в четверг губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генеральным директором компании Cognitive Pilot Ольгой Усковой применение систем искусственного интеллекта в различных отраслях экономики региона. Губернатор подчеркнул, что использование искусственного интеллекта сегодня – это стратегически важное направление, которое уже приносит ощутимые результаты. В Ярославской области уже применяют эти технологии в медицине, образовании, подчеркнул он. "Сегодня есть большой потенциал для использования таких механизмов в сфере транспорта и в сельском хозяйстве. За такими технологиями – скорость, удобство, экономическая эффективность и безопасность людей. Рассматриваем возможность оснащения общественного транспорта, в частности новых трамваев, и сельхозтехники системами беспилотного видения", - сообщил Евраев. По словам главы региона, использование новых технологий в АПК имеет большой потенциал и дает "понятный экономический эффект", подтверждением чему является опыт других регионов. Система компьютерного зрения, установленная на тракторах и комбайнах, позволяет задать маршрут движения техники с точностью до 1–2 сантиметров, предотвращает аварии и простои, работает в любое время суток, обеспечивает меньший расход топлива и затраты времени. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрия Фомина, применение искусственного интеллекта поможет сгладить кадровый дефицит квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html

https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ярославская область, михаил евраев, дмитрий фомин