https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html
Беспилотные решения применят в сфере транспорта и АПК Ярославской области
Беспилотные решения применят в сфере транспорта и АПК Ярославской области - РИА Новости, 25.04.2024
Беспилотные решения применят в сфере транспорта и АПК Ярославской области
Беспилотные решения намерены применять в Ярославской области для развития транспортной сферы и агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:17
2024-04-25T21:17
2024-04-25T21:18
ярославская область
экономика
технологии
ярославская область
михаил евраев
дмитрий фомин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Беспилотные решения намерены применять в Ярославской области для развития транспортной сферы и агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным областного правительства, в четверг губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генеральным директором компании Cognitive Pilot Ольгой Усковой применение систем искусственного интеллекта в различных отраслях экономики региона. Губернатор подчеркнул, что использование искусственного интеллекта сегодня – это стратегически важное направление, которое уже приносит ощутимые результаты. В Ярославской области уже применяют эти технологии в медицине, образовании, подчеркнул он. "Сегодня есть большой потенциал для использования таких механизмов в сфере транспорта и в сельском хозяйстве. За такими технологиями – скорость, удобство, экономическая эффективность и безопасность людей. Рассматриваем возможность оснащения общественного транспорта, в частности новых трамваев, и сельхозтехники системами беспилотного видения", - сообщил Евраев. По словам главы региона, использование новых технологий в АПК имеет большой потенциал и дает "понятный экономический эффект", подтверждением чему является опыт других регионов. Система компьютерного зрения, установленная на тракторах и комбайнах, позволяет задать маршрут движения техники с точностью до 1–2 сантиметров, предотвращает аварии и простои, работает в любое время суток, обеспечивает меньший расход топлива и затраты времени. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрия Фомина, применение искусственного интеллекта поможет сгладить кадровый дефицит квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве.
https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html
https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, ярославская область, михаил евраев, дмитрий фомин
Ярославская область, Экономика, Технологии, Ярославская область, Михаил Евраев, Дмитрий Фомин
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Беспилотные решения намерены применять в Ярославской области для развития транспортной сферы и агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным областного правительства, в четверг губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генеральным директором компании Cognitive Pilot Ольгой Усковой применение систем искусственного интеллекта в различных отраслях экономики региона.
Губернатор подчеркнул, что использование искусственного интеллекта сегодня – это стратегически важное направление, которое уже приносит ощутимые результаты. В Ярославской области уже применяют эти технологии в медицине, образовании, подчеркнул он.
«
"Сегодня есть большой потенциал для использования таких механизмов в сфере транспорта и в сельском хозяйстве. За такими технологиями – скорость, удобство, экономическая эффективность и безопасность людей. Рассматриваем возможность оснащения общественного транспорта, в частности новых трамваев, и сельхозтехники системами беспилотного видения", - сообщил Евраев.
По словам главы региона, использование новых технологий в АПК имеет большой потенциал и дает "понятный экономический эффект", подтверждением чему является опыт других регионов. Система компьютерного зрения, установленная на тракторах и комбайнах, позволяет задать маршрут движения техники с точностью до 1–2 сантиметров, предотвращает аварии и простои, работает в любое время суток, обеспечивает меньший расход топлива и затраты времени.
По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрия Фомина
, применение искусственного интеллекта поможет сгладить кадровый дефицит квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве.