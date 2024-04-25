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В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта - РИА Новости, 25.04.2024
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11:06 25.04.2024 (обновлено: 11:24 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/evakuatsiya-1942218516.html
В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта
В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта - РИА Новости, 25.04.2024
В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта
Эвакуация объявлена в четырех населенных пунктах Абатского района Тюменской области из-за угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:06
2024-04-25T11:24
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех населенных пунктах Абатского района Тюменской области из-за угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства региона."Внимание: опасность затопления! Эвакуация объявлена в населенных пунктах Абатского района: деревня Земляная, деревня Максимова, село Водолазово, деревня Фирсова", - говорится в сообщении.К 06.00 мск четверга уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг 1121 сантиметра, за сутки рост составил два метра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта

В Абатском районе под Тюменью из-за паводка эвакуируют четыре населенных пункта

© Фото : Александр Моор/TelegramСитуация в Тюменской области
Ситуация в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Ситуация в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех населенных пунктах Абатского района Тюменской области из-за угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства региона.
"Внимание: опасность затопления! Эвакуация объявлена в населенных пунктах Абатского района: деревня Земляная, деревня Максимова, село Водолазово, деревня Фирсова", - говорится в сообщении.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области
20 апреля, 17:22
К 06.00 мск четверга уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг 1121 сантиметра, за сутки рост составил два метра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
24 апреля, 17:46
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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