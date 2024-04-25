В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта
В Абатском районе под Тюменью из-за паводка эвакуируют четыре населенных пункта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех населенных пунктах Абатского района Тюменской области из-за угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства региона.
"Внимание: опасность затопления! Эвакуация объявлена в населенных пунктах Абатского района: деревня Земляная, деревня Максимова, село Водолазово, деревня Фирсова", - говорится в сообщении.
К 06.00 мск четверга уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг 1121 сантиметра, за сутки рост составил два метра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.
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