https://ria.ru/20240425/evakuatsiya-1942218516.html

В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта

В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта - РИА Новости, 25.04.2024

В Абатском районе Тюменской области эвакуируют четыре населенных пункта

Эвакуация объявлена в четырех населенных пунктах Абатского района Тюменской области из-за угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:06

2024-04-25T11:06

2024-04-25T11:24

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех населенных пунктах Абатского района Тюменской области из-за угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства региона."Внимание: опасность затопления! Эвакуация объявлена в населенных пунктах Абатского района: деревня Земляная, деревня Максимова, село Водолазово, деревня Фирсова", - говорится в сообщении.К 06.00 мск четверга уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг 1121 сантиметра, за сутки рост составил два метра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживают порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия