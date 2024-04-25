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Ветеран рассказал, как Россия и США должны отмечать встречу на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2024
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08:13 25.04.2024 (обновлено: 08:33 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/elba-1942187320.html
Ветеран рассказал, как Россия и США должны отмечать встречу на Эльбе
Ветеран рассказал, как Россия и США должны отмечать встречу на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2024
Ветеран рассказал, как Россия и США должны отмечать встречу на Эльбе
США и Россия должны привлекать молодежь к празднованию годовщин исторической встречи советских и американских войск на берегу реки Эльбы в Германии в апреле... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:13
2024-04-25T08:33
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия должны привлекать молодежь к празднованию годовщин исторической встречи советских и американских войск на берегу реки Эльбы в Германии в апреле 1945 года, заявил в интервью РИА Новости ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. "Мы должны привлекать представителей новых поколений к этому празднованию", - сказал 98-летний ветеран. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди помнили, что наши страны когда-то были союзниками. Кон, участвовавший в исторической встрече, выразил огорчение в связи с тем, что уже почти не осталось его ровесников, которые представляли собой "мост дружбы" и объясняли молодежи, насколько важно сотрудничество между Россией и США. "Недавно мне сообщили, что скончался российский ветеран, с которым мы общались в 2015 году и вместе участвовали в съемках фильма об Эльбе. Мне было жаль услышать такую новость, но это уже не является чем-то неожиданным. Наше поколение уходит", - сказал полковник Сухопутных сил США в отставке. Он выразил надежду на то, что политики двух стран сумеют найти общий язык и отметить в 2025 году 80-ю годовщину встречи на Эльбе. "В августе мне исполнится 99 лет, и я не могу гарантировать, что я все еще буду здесь и смогу участвовать в праздновании", - признался Кон.
https://ria.ru/20240425/godovschina-1942170162.html
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в мире, сша, россия, германия
В мире, США, Россия, Германия
Ветеран рассказал, как Россия и США должны отмечать встречу на Эльбе

Ветеран призвал привлекать молодежь к празднованию годовщины встречи на Эльбе

© Музей современной истории РоссииВстреча советских и американских солдат на Эльбе
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
© Музей современной истории России
Встреча советских и американских солдат на Эльбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия должны привлекать молодежь к празднованию годовщин исторической встречи советских и американских войск на берегу реки Эльбы в Германии в апреле 1945 года, заявил в интервью РИА Новости ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года.
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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"Мы должны привлекать представителей новых поколений к этому празднованию", - сказал 98-летний ветеран. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди помнили, что наши страны когда-то были союзниками.
Кон, участвовавший в исторической встрече, выразил огорчение в связи с тем, что уже почти не осталось его ровесников, которые представляли собой "мост дружбы" и объясняли молодежи, насколько важно сотрудничество между Россией и США.
"Недавно мне сообщили, что скончался российский ветеран, с которым мы общались в 2015 году и вместе участвовали в съемках фильма об Эльбе. Мне было жаль услышать такую новость, но это уже не является чем-то неожиданным. Наше поколение уходит", - сказал полковник Сухопутных сил США в отставке.
Он выразил надежду на то, что политики двух стран сумеют найти общий язык и отметить в 2025 году 80-ю годовщину встречи на Эльбе. "В августе мне исполнится 99 лет, и я не могу гарантировать, что я все еще буду здесь и смогу участвовать в праздновании", - признался Кон.
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27 января, 02:18
 
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