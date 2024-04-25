https://ria.ru/20240425/efimov-1942144368.html

Ефимов: на месте снесенных домов по реновации возводится 113 новостроек

Ефимов: на месте снесенных домов по реновации возводится 113 новостроек - РИА Новости, 25.04.2024

Ефимов: на месте снесенных домов по реновации возводится 113 новостроек

Свыше 110 новостроек возводят в Москве на месте снесенных домов в рамках городской программы реновации жилищного фонда, заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:06

2024-04-25T10:06

2024-04-25T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Свыше 110 новостроек возводят в Москве на месте снесенных домов в рамках городской программы реновации жилищного фонда, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Реализация программы реновации идет активными темпами, на месте сноса расселенных ранее домов возводится современное комфортное жилье. Так, с начала действия программы город демонтировал 405 жилых объектов, на освободившихся участках уже возводятся 113 новостроек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что более 70 тыс. человек будут заселены в новые квартиры, которые находятся в данных домах.Отмечается, что власти продолжают заниматься подбором стартовых площадок для возведения новостроек в рамках городской программы реновации жилищного фонда.В свою очередь, глава московского департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что на текущий год в плане стоит снос более 200 старых домов, причем из них 67 уже демонтировали с начала 2024 года. По его словам, на сегодняшний день большая часть стартовых площадок по реновации формируется на месте запланированных к демонтажу жилых домов.Кроме того, осуществлен переезд жителей снесенных домов по реновации в новостройки, которые находятся во всех городских округах.Как уточнил министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман, более 70 тыс. человек проживали в 405 домах, которые снесли в рамках программы реновации жилищного фонда. На сегодняшний день все эти москвичи стали правообладателями современного комфортного жилья в новых домах. Он добавил, что больше всего человек заключили договоры на новые квартиры, которые расположены в ЮВАО (10,9 тыс. москвичей), ЗАО (10 тысяч) и САО (9,8 тысячи). А в ЮЗАО, СВАО новые квартиры получили по 7,6 тыс. горожан.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что в новые квартиры в рамках программы реновации начали переселяться более 160 тысяч жителей.В Москве программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошли 5176 домов – порядка 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. Там проживает порядка 1 млн горожан. Уже обеспечен ввод в эксплуатацию новых домов для расселения 1 тыс. пятиэтажек. Ранее Собянин поручил нарастить темпы реализации городской программы реновации в 2 раза.Москва – это один из лидеров среди регионов России по темпам и объемам строительства. На протяжении последних 5 лет в рамках регпроекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем возведения и ввода в эксплуатацию жилья в мегаполисе увеличился в 2 раза – с 3 до 5-7 млн кв. м. в год.Ранее Ефимов сообщил, что квартал с жилыми домами, деловыми, торговыми и спортивными объектами появится на 8 га незастроенной земли в московском районе Фили-Давыдково в рамках городской программы комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20240423/produktsiya-1941611509.html

https://ria.ru/20240422/reorganizatsiya-1941150462.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы