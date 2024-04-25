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Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер - РИА Новости, 25.04.2024
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13:42 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/eaes-1942259750.html
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер - РИА Новости, 25.04.2024
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер
Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:42
2024-04-25T13:42
россия
армения
никол пашинян
алексей оверчук
политика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Ждём", - ответил Оверчук на вопрос о том, будет ли Пашинян участвовать в саммите.
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939067106.html
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россия, армения, никол пашинян, алексей оверчук, политика, евразийский экономический союз
Россия, Армения, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Политика, Евразийский экономический союз
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер

Оверчук: Россия ожидает, что Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС в мае

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Ждём", - ответил Оверчук на вопрос о том, будет ли Пашинян участвовать в саммите.
Владимир Путин и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна
10 апреля, 12:59
 
РоссияАрменияНикол ПашинянАлексей ОверчукПолитикаЕвразийский экономический союз
 
 
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