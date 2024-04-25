https://ria.ru/20240425/eaes-1942259750.html

Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер

Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер - РИА Новости, 25.04.2024

Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер

Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:42

2024-04-25T13:42

2024-04-25T13:42

россия

армения

никол пашинян

алексей оверчук

политика

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Ждём", - ответил Оверчук на вопрос о том, будет ли Пашинян участвовать в саммите.

https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939067106.html

россия

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, никол пашинян, алексей оверчук, политика, евразийский экономический союз