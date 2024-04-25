https://ria.ru/20240425/eaes-1942259750.html
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер - РИА Новости, 25.04.2024
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер
Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:42
2024-04-25T13:42
2024-04-25T13:42
россия
армения
никол пашинян
алексей оверчук
политика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона ждёт участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Москве в мае, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Ждём", - ответил Оверчук на вопрос о том, будет ли Пашинян участвовать в саммите.
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939067106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, никол пашинян, алексей оверчук, политика, евразийский экономический союз
Россия, Армения, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Политика, Евразийский экономический союз
Россия ждет Пашиняна на саммите ЕАЭС, заявил вице-премьер
Оверчук: Россия ожидает, что Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС в мае