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Украинские дроны атаковали Новую Каховку - РИА Новости, 25.04.2024
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17:01 25.04.2024 (обновлено: 17:23 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/drony-1942313049.html
Украинские дроны атаковали Новую Каховку
Украинские дроны атаковали Новую Каховку - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские дроны атаковали Новую Каховку
Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:01
2024-04-25T17:23
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Новая Каховка сегодня днем оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре. Среди людей пострадавших нет", - написал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские дроны атаковали Новую Каховку

Сальдо: многочисленные дроны ВСУ атаковали Новую Каховку, люди не пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Новая Каховка сегодня днем оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре. Среди людей пострадавших нет", - написал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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