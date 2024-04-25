https://ria.ru/20240425/drony-1942313049.html
Украинские дроны атаковали Новую Каховку
Украинские дроны атаковали Новую Каховку - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские дроны атаковали Новую Каховку
Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:01
2024-04-25T17:01
2024-04-25T17:23
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Новая Каховка сегодня днем оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре. Среди людей пострадавших нет", - написал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские дроны атаковали Новую Каховку
Сальдо: многочисленные дроны ВСУ атаковали Новую Каховку, люди не пострадали