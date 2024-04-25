https://ria.ru/20240425/drony-1942313049.html

Украинские дроны атаковали Новую Каховку

Украинские дроны атаковали Новую Каховку - РИА Новости, 25.04.2024

Украинские дроны атаковали Новую Каховку

Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:01

2024-04-25T17:01

2024-04-25T17:23

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Многочисленные беспилотники ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Новая Каховка сегодня днем оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре. Среди людей пострадавших нет", - написал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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Варвара Скокшина

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия