https://ria.ru/20240425/dokumenty-1942239043.html
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом
Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:20
2024-04-25T12:20
2024-04-25T12:20
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале консульского департамента министерства. Ранее лишенная лицензии "Новая газета" опубликовала материал о том, что дискуссии такого плана якобы идут в МИД России. В материале в качестве подтверждения приводился некий проект приказа, "имеющийся в распоряжении" у "Новой газеты". "В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал "Новой газеты". Откровенное враньё и ложь", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что позже будет дан развернутый комментарий "по этому вопиющему факту дезинформации".
https://ria.ru/20240327/mid-1936075368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом
МИД РФ назвал враньем материал о планах запретить выдачу документов за рубежом