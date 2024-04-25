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МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
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12:20 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/dokumenty-1942239043.html
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом
Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:20
2024-04-25T12:20
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале консульского департамента министерства. Ранее лишенная лицензии "Новая газета" опубликовала материал о том, что дискуссии такого плана якобы идут в МИД России. В материале в качестве подтверждения приводился некий проект приказа, "имеющийся в распоряжении" у "Новой газеты". "В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал "Новой газеты". Откровенное враньё и ложь", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что позже будет дан развернутый комментарий "по этому вопиющему факту дезинформации".
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом

МИД РФ назвал враньем материал о планах запретить выдачу документов за рубежом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале консульского департамента министерства.
Ранее лишенная лицензии "Новая газета" опубликовала материал о том, что дискуссии такого плана якобы идут в МИД России. В материале в качестве подтверждения приводился некий проект приказа, "имеющийся в распоряжении" у "Новой газеты".
"В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал "Новой газеты". Откровенное враньё и ложь", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что позже будет дан развернутый комментарий "по этому вопиющему факту дезинформации".
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ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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