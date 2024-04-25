https://ria.ru/20240425/dokumenty-1942239043.html

МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом

МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024

МИД России опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом

Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:20

2024-04-25T12:20

2024-04-25T12:20

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Информация о якобы обсуждающемся в МИД России запрете на выдачу и замену документов за рубежом абсолютно не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале консульского департамента министерства. Ранее лишенная лицензии "Новая газета" опубликовала материал о том, что дискуссии такого плана якобы идут в МИД России. В материале в качестве подтверждения приводился некий проект приказа, "имеющийся в распоряжении" у "Новой газеты". "В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал "Новой газеты". Откровенное враньё и ложь", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что позже будет дан развернутый комментарий "по этому вопиющему факту дезинформации".

https://ria.ru/20240327/mid-1936075368.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия