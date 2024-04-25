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В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками - РИА Новости, 25.04.2024
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02:20 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/dipfeyk-1942173245.html
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками
Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T02:20
2024-04-25T02:20
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если речь идет о деньгах. Нужно приучить себя всегда брать паузу, даже если вас торопят и провоцируют, приплетая к ситуации, например, родственников… Более того, сейчас мошенники уже умеют создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых также пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что часто работает схема, когда мошенники взламывают аккаунты людей или звонят от их имени и просят срочно перевести большую сумму денег, "имитируя истерику, при которой и правда сложно разобраться, кто вам позвонил на самом деле". "Любая финансовая операция требует от вас бдительности и повторной перепроверки всех вводных, не стоит об этом забывать и поддаваться панике в любой ситуации", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками

Депутат Немкин: мошенники используют дипфейки для выманивания денег

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если речь идет о деньгах. Нужно приучить себя всегда брать паузу, даже если вас торопят и провоцируют, приплетая к ситуации, например, родственников… Более того, сейчас мошенники уже умеют создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых также пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что часто работает схема, когда мошенники взламывают аккаунты людей или звонят от их имени и просят срочно перевести большую сумму денег, "имитируя истерику, при которой и правда сложно разобраться, кто вам позвонил на самом деле".
"Любая финансовая операция требует от вас бдительности и повторной перепроверки всех вводных, не стоит об этом забывать и поддаваться панике в любой ситуации", - добавил парламентарий.
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ОбществоТехнологииГосдума РФ
 
 
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