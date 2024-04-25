https://ria.ru/20240425/dipfeyk-1942173245.html

В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками

В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками

Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T02:20

2024-04-25T02:20

2024-04-25T02:20

общество

технологии

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если речь идет о деньгах. Нужно приучить себя всегда брать паузу, даже если вас торопят и провоцируют, приплетая к ситуации, например, родственников… Более того, сейчас мошенники уже умеют создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых также пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что часто работает схема, когда мошенники взламывают аккаунты людей или звонят от их имени и просят срочно перевести большую сумму денег, "имитируя истерику, при которой и правда сложно разобраться, кто вам позвонил на самом деле". "Любая финансовая операция требует от вас бдительности и повторной перепроверки всех вводных, не стоит об этом забывать и поддаваться панике в любой ситуации", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, госдума рф