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В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками
Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T02:20
2024-04-25T02:20
2024-04-25T02:20
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если речь идет о деньгах. Нужно приучить себя всегда брать паузу, даже если вас торопят и провоцируют, приплетая к ситуации, например, родственников… Более того, сейчас мошенники уже умеют создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых также пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что часто работает схема, когда мошенники взламывают аккаунты людей или звонят от их имени и просят срочно перевести большую сумму денег, "имитируя истерику, при которой и правда сложно разобраться, кто вам позвонил на самом деле". "Любая финансовая операция требует от вас бдительности и повторной перепроверки всех вводных, не стоит об этом забывать и поддаваться панике в любой ситуации", - добавил парламентарий.
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
В Госдуме предупредили об использовании дипфейков мошенниками
Депутат Немкин: мошенники используют дипфейки для выманивания денег
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если речь идет о деньгах. Нужно приучить себя всегда брать паузу, даже если вас торопят и провоцируют, приплетая к ситуации, например, родственников… Более того, сейчас мошенники уже умеют создавать аудио- и видеодипфейки, при помощи которых также пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что часто работает схема, когда мошенники взламывают аккаунты людей или звонят от их имени и просят срочно перевести большую сумму денег, "имитируя истерику, при которой и правда сложно разобраться, кто вам позвонил на самом деле".
"Любая финансовая операция требует от вас бдительности и повторной перепроверки всех вводных, не стоит об этом забывать и поддаваться панике в любой ситуации", - добавил парламентарий.