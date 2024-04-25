https://ria.ru/20240425/deti-1942192097.html
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости - РИА Новости, 25.04.2024
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:03
2024-04-25T09:03
2024-04-25T11:03
россия
общество
валентина матвиенко
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры стимулирования рождаемости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", - сказала она.По словам Матвиенко, свою роль в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ."Кроме того, конечно же, нужны и дополнительные меры стимулирования. Правительство сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов, где вот эти дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. И сейчас разрабатывается Стратегия демографической и семейной политики, в разработке которой мы тоже принимаем участие. Важно, что в послании президент объявил новый национальный проект "Семья". Это говорит о серьезности и системности наших намерений", - сказала спикер верхней палаты парламента.
https://ria.ru/20240410/matkapital-1939039110.html
https://ria.ru/20240420/rozhdaemost-1941258544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, валентина матвиенко, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Общество, Валентина Матвиенко, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
Матвиенко: в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры стимулирования рождаемости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
"Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", - сказала она.
По словам Матвиенко
, свою роль в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ.
"Кроме того, конечно же, нужны и дополнительные меры стимулирования. Правительство сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов, где вот эти дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. И сейчас разрабатывается Стратегия демографической и семейной политики, в разработке которой мы тоже принимаем участие. Важно, что в послании президент объявил новый национальный проект "Семья". Это говорит о серьезности и системности наших намерений", - сказала спикер верхней палаты парламента.