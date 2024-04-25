Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 25.04.2024 (обновлено: 11:03 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/deti-1942192097.html
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости - РИА Новости, 25.04.2024
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:03
2024-04-25T11:03
россия
общество
валентина матвиенко
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696919_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_dfbc42ab1145b5d4ecd5ac2aafbc2671.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры стимулирования рождаемости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", - сказала она.По словам Матвиенко, свою роль в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ."Кроме того, конечно же, нужны и дополнительные меры стимулирования. Правительство сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов, где вот эти дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. И сейчас разрабатывается Стратегия демографической и семейной политики, в разработке которой мы тоже принимаем участие. Важно, что в послании президент объявил новый национальный проект "Семья". Это говорит о серьезности и системности наших намерений", - сказала спикер верхней палаты парламента.
https://ria.ru/20240410/matkapital-1939039110.html
https://ria.ru/20240420/rozhdaemost-1941258544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d2c9c00d959fb6b09ff2ec4ca28bf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, валентина матвиенко, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Общество, Валентина Матвиенко, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости

Матвиенко: в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПешеходы спускаются в подземный переход
Пешеходы спускаются в подземный переход - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Пешеходы спускаются в подземный переход. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры стимулирования рождаемости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
"Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", - сказала она.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
10 апреля, 11:34
По словам Матвиенко, свою роль в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ.
"Кроме того, конечно же, нужны и дополнительные меры стимулирования. Правительство сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов, где вот эти дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. И сейчас разрабатывается Стратегия демографической и семейной политики, в разработке которой мы тоже принимаем участие. Важно, что в послании президент объявил новый национальный проект "Семья". Это говорит о серьезности и системности наших намерений", - сказала спикер верхней палаты парламента.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой
20 апреля, 18:21
 
РоссияОбществоВалентина МатвиенкоСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала