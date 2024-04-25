https://ria.ru/20240425/deti-1942192097.html

Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости

Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости - РИА Новости, 25.04.2024

Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости

В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:03

2024-04-25T09:03

2024-04-25T11:03

россия

общество

валентина матвиенко

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696919_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_dfbc42ab1145b5d4ecd5ac2aafbc2671.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России должно стать модным и престижным иметь более двух детей, необходимо поднимать ценность таких семей, для этого, в том числе, нужны дополнительные меры стимулирования рождаемости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", - сказала она.По словам Матвиенко, свою роль в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ."Кроме того, конечно же, нужны и дополнительные меры стимулирования. Правительство сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов, где вот эти дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. И сейчас разрабатывается Стратегия демографической и семейной политики, в разработке которой мы тоже принимаем участие. Важно, что в послании президент объявил новый национальный проект "Семья". Это говорит о серьезности и системности наших намерений", - сказала спикер верхней палаты парламента.

https://ria.ru/20240410/matkapital-1939039110.html

https://ria.ru/20240420/rozhdaemost-1941258544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, валентина матвиенко, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы