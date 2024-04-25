В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго
Конгрессвумен Грин: выделенных на поддержку Украины средств не хватит надолго
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, и американские власти захотят от законодателей одобрения нового финансирования, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
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"Они захотят больше денег для Украины и уже заявляют об этом. Этих 61 миллиарда долларов не хватит надолго", - написала республиканка в среду в соцсети Х.
По словам Грин, Вашингтон "одержим своей прокси-войной с Россией на Украине". Она также выразила уверенность в том, что нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон вновь поддержит стремление демократов к очередному финансированию Киева в том случае, если сохранит свою должность.
Согласно одобренной ранее программе финансирования Киева, на помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.