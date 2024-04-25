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В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 25.04.2024 (обновлено: 21:02 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/dengi-1942364955.html
В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго
В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго - РИА Новости, 25.04.2024
В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго
Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, и американские власти захотят от законодателей одобрения нового... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:00
2024-04-25T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
марджори тейлор грин
майк джонсон
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, и американские власти захотят от законодателей одобрения нового финансирования, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Они захотят больше денег для Украины и уже заявляют об этом. Этих 61 миллиарда долларов не хватит надолго", - написала республиканка в среду в соцсети Х. По словам Грин, Вашингтон "одержим своей прокси-войной с Россией на Украине". Она также выразила уверенность в том, что нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон вновь поддержит стремление демократов к очередному финансированию Киева в том случае, если сохранит свою должность. Согласно одобренной ранее программе финансирования Киева, на помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html
https://ria.ru/20240425/postavka-1942337876.html
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в мире, украина, сша, россия, марджори тейлор грин, майк джонсон, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Марджори Тейлор Грин, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго

Конгрессвумен Грин: выделенных на поддержку Украины средств не хватит надолго

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, и американские власти захотят от законодателей одобрения нового финансирования, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
«
"Они захотят больше денег для Украины и уже заявляют об этом. Этих 61 миллиарда долларов не хватит надолго", - написала республиканка в среду в соцсети Х.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина
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По словам Грин, Вашингтон "одержим своей прокси-войной с Россией на Украине". Она также выразила уверенность в том, что нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон вновь поддержит стремление демократов к очередному финансированию Киева в том случае, если сохранит свою должность.
Согласно одобренной ранее программе финансирования Киева, на помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Вчера, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарджори Тейлор ГринМайк ДжонсонСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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