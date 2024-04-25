https://ria.ru/20240425/dengi-1942364955.html

В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго

В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго - РИА Новости, 25.04.2024

В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго

Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, и американские власти захотят от законодателей одобрения нового... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:00

2024-04-25T21:00

2024-04-25T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

марджори тейлор грин

майк джонсон

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, и американские власти захотят от законодателей одобрения нового финансирования, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Они захотят больше денег для Украины и уже заявляют об этом. Этих 61 миллиарда долларов не хватит надолго", - написала республиканка в среду в соцсети Х. По словам Грин, Вашингтон "одержим своей прокси-войной с Россией на Украине". Она также выразила уверенность в том, что нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон вновь поддержит стремление демократов к очередному финансированию Киева в том случае, если сохранит свою должность. Согласно одобренной ранее программе финансирования Киева, на помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html

https://ria.ru/20240425/postavka-1942337876.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, марджори тейлор грин, майк джонсон, сергей лавров, нато, министерство обороны сша