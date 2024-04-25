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Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей - РИА Новости, 25.04.2024
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10:34 25.04.2024 (обновлено: 11:01 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/demografiya-1942211277.html
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей - РИА Новости, 25.04.2024
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия – большая семья больших семей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:34
2024-04-25T11:01
общество
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владимир путин
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Считаю тему вашего форума, проходящего в Год семьи, актуальной и востребованной. В его названии: "Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" – заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества. Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребёнка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что "потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях". "Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной, созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный, объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации", - добавил российский лидер. По его словам, этому должны быть подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве. Президент выразил уверенность, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения участников обязательно найдут воплощение в практической работе.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей

Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушки с коляской прогуливаются в Парке Горького в Москве
Девушки с коляской прогуливаются в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушки с коляской прогуливаются в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Считаю тему вашего форума, проходящего в Год семьи, актуальной и востребованной. В его названии: "Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" – заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества. Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребёнка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции", - говорится в телеграмме.
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Путин добавил, что "потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях".
"Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной, созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный, объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации", - добавил российский лидер.
По его словам, этому должны быть подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве.
Президент выразил уверенность, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения участников обязательно найдут воплощение в практической работе.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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