https://ria.ru/20240425/demografiya-1942211277.html

Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей

Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей - РИА Новости, 25.04.2024

Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия – большая семья больших семей... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:34

2024-04-25T10:34

2024-04-25T11:01

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Считаю тему вашего форума, проходящего в Год семьи, актуальной и востребованной. В его названии: "Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" – заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества. Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребёнка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что "потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях". "Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной, созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный, объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации", - добавил российский лидер. По его словам, этому должны быть подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве. Президент выразил уверенность, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения участников обязательно найдут воплощение в практической работе.

https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html

https://ria.ru/20240425/golikova-1942190759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы