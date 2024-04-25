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Осужденным совладельцам холдинга B&B грозит новое дело - РИА Новости, 25.04.2024
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17:48 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/delo-1942326115.html
Осужденным совладельцам холдинга B&B грозит новое дело
Осужденным совладельцам холдинга B&B грозит новое дело - РИА Новости, 25.04.2024
Осужденным совладельцам холдинга B&B грозит новое дело
Еще одно уголовное дело о мошенничестве может быть возбуждено в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, осужденных за... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:48
2024-04-25T17:48
происшествия
россия
ленинский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Еще одно уголовное дело о мошенничестве может быть возбуждено в отношении совладельцев холдинга B&amp;B Александра Балаховского и Якова Босинзона, осужденных за аферу с долей в бизнесе адвоката Дениса Шапиро, рассказал РИА Новости представитель потерпевшего Роман Кандауров. Адвокат сообщил, что подал заявление в УМВД России по Ленинскому району Московской области по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении производственных линий завода. "Дело в том, что подсудимым вынесли приговор только за хищение интеллектуальной собственности и её незаконное использование. Однако осужденные в том же 2014 году незаконно вывели с ООО "Бест клин" и всё оборудование, сырье и штат сотрудников завода. Фактически производство осталось на том же месте в подмосковном Видном, только в составе других юридических лиц, но уже без участия моего доверителя в бизнесе", - сказал Кандауров. Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил Балаховского и Босинзона к 11 и 10 годам колонии соответственно. Третий фигурант, бывший гендиректор производственной компании холдинга "Бест клин" Александр Савоськин, получил 9 лет. Дополнительно всем троим назначены штрафы в 900 тысяч рублей. Согласно материалам дела, в 2014 году Шапиро якобы стал партнером бизнесменов, приобретя за 5 миллионов долларов долю в компании "Бест клин", являющейся основным активом холдинга В&amp;В. Впоследствии партнеры переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился, и доля Шапиро стала равной нулю.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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россия
ленинский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, ленинский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Ленинский район, Московская область (Подмосковье)
Осужденным совладельцам холдинга B&B грозит новое дело

Осужденным за хищение 4 млрд рублей совладельцам холдинга B&B грозит новое дело

© РИА Новости / Сергей ГунеевДежурная часть Главного управления МВД России
Дежурная часть Главного управления МВД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дежурная часть Главного управления МВД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Еще одно уголовное дело о мошенничестве может быть возбуждено в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, осужденных за аферу с долей в бизнесе адвоката Дениса Шапиро, рассказал РИА Новости представитель потерпевшего Роман Кандауров.
Адвокат сообщил, что подал заявление в УМВД России по Ленинскому району Московской области по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении производственных линий завода.
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"Дело в том, что подсудимым вынесли приговор только за хищение интеллектуальной собственности и её незаконное использование. Однако осужденные в том же 2014 году незаконно вывели с ООО "Бест клин" и всё оборудование, сырье и штат сотрудников завода. Фактически производство осталось на том же месте в подмосковном Видном, только в составе других юридических лиц, но уже без участия моего доверителя в бизнесе", - сказал Кандауров.
Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил Балаховского и Босинзона к 11 и 10 годам колонии соответственно. Третий фигурант, бывший гендиректор производственной компании холдинга "Бест клин" Александр Савоськин, получил 9 лет. Дополнительно всем троим назначены штрафы в 900 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, в 2014 году Шапиро якобы стал партнером бизнесменов, приобретя за 5 миллионов долларов долю в компании "Бест клин", являющейся основным активом холдинга В&В. Впоследствии партнеры переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился, и доля Шапиро стала равной нулю.
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