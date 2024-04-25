Рейтинг@Mail.ru
В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/delfiny-1942353127.html
В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов
В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов - РИА Новости, 25.04.2024
В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов
По меньшей мере 28 дельфинов-гриндов погибли, после того, как стаю из 160 особей выбросило на побережье Западной Австралии, сообщает местная служба по охране... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:49
2024-04-25T19:49
западная австралия
россия
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826897802_0:115:1603:1017_1920x0_80_0_0_ec7174bf2e4f6a32e0a202bb4e14d4fb.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере 28 дельфинов-гриндов погибли, после того, как стаю из 160 особей выбросило на побережье Западной Австралии, сообщает местная служба по охране парков и дикой природы. По данным ведомства, на побережье на расстоянии около 500 метров друг от друга оказались выброшенными четыре стаи, насчитывающие в общей сложности до 160 дельфинов-гриндов. &quot;Мы можем подтвердить, что 28 дельфинов-гриндов погибли, выбросившись на мель в заливе Тоби сегодня утром&quot;, - сообщила служба на своей странице в соцсети Facebook*.Отмечается, что ученые и ветеринары продолжают собирать образцы и данные с гриндов, прежде чем последние особи будут возвращены в воду. Самолет-наблюдатель был направлен в небо над побережьем, чтобы искать уплывшую стаю дельфинов-гриндов. "Эта стая больше не была обнаружена, и это хорошая новость", - указывается в релизе ведомства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240407/delfin-1938456475.html
https://ria.ru/20240425/zaderzhanie-1942350416.html
западная австралия
россия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826897802_68:0:1493:1069_1920x0_80_0_0_f5e020546614d5989fff84c0a84cb7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западная австралия, россия, австралия
Западная Австралия, Россия, Австралия
В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов

На побережье Австралии выбросило около 160 дельфинов-гриндов, 28 из них погибли

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Дельфины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере 28 дельфинов-гриндов погибли, после того, как стаю из 160 особей выбросило на побережье Западной Австралии, сообщает местная служба по охране парков и дикой природы.
По данным ведомства, на побережье на расстоянии около 500 метров друг от друга оказались выброшенными четыре стаи, насчитывающие в общей сложности до 160 дельфинов-гриндов.
Дельфин-афалина по кличке Кимми выпущен в море к стае дельфинов в бухте Балаклавы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Спасенный волонтерами в Крыму дельфин выздоровел и уплыл в море
7 апреля, 21:30
«

"Мы можем подтвердить, что 28 дельфинов-гриндов погибли, выбросившись на мель в заливе Тоби сегодня утром", - сообщила служба на своей странице в соцсети Facebook*.

Отмечается, что ученые и ветеринары продолжают собирать образцы и данные с гриндов, прежде чем последние особи будут возвращены в воду. Самолет-наблюдатель был направлен в небо над побережьем, чтобы искать уплывшую стаю дельфинов-гриндов.
«
"Эта стая больше не была обнаружена, и это хорошая новость", - указывается в релизе ведомства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске
Вчера, 19:32
 
Западная АвстралияРоссияАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала