https://ria.ru/20240425/delfiny-1942353127.html

В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов

В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов - РИА Новости, 25.04.2024

В Австралии погибли не менее 28 дельфинов-гриндов

По меньшей мере 28 дельфинов-гриндов погибли, после того, как стаю из 160 особей выбросило на побережье Западной Австралии, сообщает местная служба по охране... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:49

2024-04-25T19:49

2024-04-25T19:49

западная австралия

россия

австралия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере 28 дельфинов-гриндов погибли, после того, как стаю из 160 особей выбросило на побережье Западной Австралии, сообщает местная служба по охране парков и дикой природы. По данным ведомства, на побережье на расстоянии около 500 метров друг от друга оказались выброшенными четыре стаи, насчитывающие в общей сложности до 160 дельфинов-гриндов. "Мы можем подтвердить, что 28 дельфинов-гриндов погибли, выбросившись на мель в заливе Тоби сегодня утром", - сообщила служба на своей странице в соцсети Facebook*.Отмечается, что ученые и ветеринары продолжают собирать образцы и данные с гриндов, прежде чем последние особи будут возвращены в воду. Самолет-наблюдатель был направлен в небо над побережьем, чтобы искать уплывшую стаю дельфинов-гриндов. "Эта стая больше не была обнаружена, и это хорошая новость", - указывается в релизе ведомства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240407/delfin-1938456475.html

https://ria.ru/20240425/zaderzhanie-1942350416.html

западная австралия

россия

австралия

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