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Спасатели рассказали, как дамба защищала Курган от паводка - РИА Новости, 25.04.2024
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20:03 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/damba-1942355481.html
Спасатели рассказали, как дамба защищала Курган от паводка
Спасатели рассказали, как дамба защищала Курган от паводка - РИА Новости, 25.04.2024
Спасатели рассказали, как дамба защищала Курган от паводка
Сотрудники МЧС рассказали РИА Новости, как использовали водоналивную мобильную дамбу в Кургане для защиты жилых домов от паводковых вод. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:03
2024-04-25T20:03
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тц рио
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС рассказали РИА Новости, как использовали водоналивную мобильную дамбу в Кургане для защиты жилых домов от паводковых вод. Мобильную дамбу, состоящую из нескольких десятков "мягких цистерн" (каждая длиной 25 метров) установили на правом берегу Тобола на улице Галкинская (в районе ТЦ "Рио") после середины апреля, чтобы сдержать подступавшую воду. Она к тому моменту уже затопила гаражные кооперативы и дачи поблизости. Общая длина двух участков конструкции около двух километров. Укладывали и наполняли ее водой через водоналивные клапаны сотрудники МЧС четверо суток. Потом обложили мешками с песком, на помощь по своей инициативе выходили жители ближайших многоэтажек. "Используется такая дамба в этом году в первый раз. Они наливные, мягкие. В одной "колбасе", мы их так называем, - 38 "кубов", это 40 тонн. Её не размывает. Уровень воды был высокий. Положили в этом месте, оно самое низкое, чтоб дальше не затопило. Дамба - преграда, которая сдерживает, пока её не скроет вода. Здесь такая дамба свою функцию полностью выполнила", - рассказали РИА Новости сотрудники МЧС, дежурившие на улице Галкинская. После установки мобильной дамбы представители МЧС дежурят на нескольких постах вдоль нее: предупреждают и отгоняют людей, отправляя на специальные мостики-переходы. Особенно они опасались девушек на каблуках. "Если она залезет, проткнет - вся работа насмарку. Да и стоит одна такая (емкость) минимально - 130 тысяч рублей", - поясняет собеседник. По его словам, не обошлось и без порчи дамбы: некоторые местные жители оказались недовольны её появлением возле своих домов и подрезали тросы, которыми она крепится к грунту. Разбирать дамбу планируют начать 26 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Все последние дни вода в реке Тобол в Кургане снижается, в сутки уходит от 15 до 25 сантиметров.
https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html
https://ria.ru/20240412/damby-1939497864.html
https://ria.ru/20240407/kurgan-1938382478.html
курган
тобол (река)
курганская область
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тц рио, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ТЦ РИО, Наводнения в России — 2024
Спасатели рассказали, как дамба защищала Курган от паводка

МЧС: водоналивную мобильную дамбу в Кургане использовали для защиты жилых домов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМестные жители на берегу реки Тобол в Кургане
Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане. Архивное фото
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КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС рассказали РИА Новости, как использовали водоналивную мобильную дамбу в Кургане для защиты жилых домов от паводковых вод.
Мобильную дамбу, состоящую из нескольких десятков "мягких цистерн" (каждая длиной 25 метров) установили на правом берегу Тобола на улице Галкинская (в районе ТЦ "Рио") после середины апреля, чтобы сдержать подступавшую воду. Она к тому моменту уже затопила гаражные кооперативы и дачи поблизости. Общая длина двух участков конструкции около двух километров. Укладывали и наполняли ее водой через водоналивные клапаны сотрудники МЧС четверо суток. Потом обложили мешками с песком, на помощь по своей инициативе выходили жители ближайших многоэтажек.
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"Используется такая дамба в этом году в первый раз. Они наливные, мягкие. В одной "колбасе", мы их так называем, - 38 "кубов", это 40 тонн. Её не размывает. Уровень воды был высокий. Положили в этом месте, оно самое низкое, чтоб дальше не затопило. Дамба - преграда, которая сдерживает, пока её не скроет вода. Здесь такая дамба свою функцию полностью выполнила", - рассказали РИА Новости сотрудники МЧС, дежурившие на улице Галкинская.
После установки мобильной дамбы представители МЧС дежурят на нескольких постах вдоль нее: предупреждают и отгоняют людей, отправляя на специальные мостики-переходы. Особенно они опасались девушек на каблуках.
"Если она залезет, проткнет - вся работа насмарку. Да и стоит одна такая (емкость) минимально - 130 тысяч рублей", - поясняет собеседник.
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По его словам, не обошлось и без порчи дамбы: некоторые местные жители оказались недовольны её появлением возле своих домов и подрезали тросы, которыми она крепится к грунту.
Разбирать дамбу планируют начать 26 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Все последние дни вода в реке Тобол в Кургане снижается, в сутки уходит от 15 до 25 сантиметров.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТЦ РИОНаводнения в России — 2024
 
 
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