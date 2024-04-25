https://ria.ru/20240425/damba-1942279591.html

В Уссурийске достроят дамбу, прорванную в 2023 году

В Уссурийске достроят дамбу, прорванную в 2023 году - РИА Новости, 25.04.2024

В Уссурийске достроят дамбу, прорванную в 2023 году

Проектно-сметную документацию на завершение достройки дамбы в приморском Уссурийске, которую прорвало летом 2023 года, откорректируют в связи с ростом уровня... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:11

2024-04-25T15:11

2024-04-25T15:11

происшествия

уссурийск

приморский край

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Проектно-сметную документацию на завершение достройки дамбы в приморском Уссурийске, которую прорвало летом 2023 года, откорректируют в связи с ростом уровня паводка, отметку гребня сооружения поднимут до 18 метров, сообщили РИА Новости в администрации городского округа. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, вследствие чего сооружение не смогло сдержать воду в паводок. "В октябре 2023 года был заключен договор на выполнение работ по актуализации гидрометеорологических изысканий по объекту. В ноябре поступило предварительное заключение актуализации гидрометеорологических изысканий… согласно которым рекомендуется поднять отметку гребня дамбы по всей длине до 18 метров", - сказал собеседник. По его словам, в адрес подрядчика было направлено письмо о работах, подлежащих приостановке до полной корректировки проектно-сметной документации. В феврале получено положительное заключение госэкспертизы на технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. "В апреле заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации. Согласно технического задания, отметку гребня дамбы необходимо принять на основании выполненных в ноябре 2023 года инженерно-гидрометеорологических изысканий… В связи с увеличением количества выпадающих осадков и как следствие увеличения стока ливневых вод (необходимо) предусмотреть увеличение мощности насосного оборудования и обустройство стационарного напорно-станционного узла", - отметил собеседник. Срок исполнения контракта - 106 календарных дней. В муниципальном казенном учреждении "Служба единого заказчика – застройщика" (СЕЗЗ) уточнили, что дамба полностью отсыпана водоупорным слоем, но приостановлены работы по ее гребню, а также по оборудованию измерительной аппаратуры. "Нам необходимо поднять гребень дамбы до 18 метров, так как новые изыскания нам показывают увеличение паводковых вод. Ожидается, что первые работы по увлечению гребня дамбы начнем в начале мая", - привели в администрации Уссурийска комментарий СЕЗЗ. В СЕЗЗ отметили, что сейчас техническая готовность сооружения составляет 90%, водоупорный слой отсыпан на 17,5 метра. В администрации Уссурийска РИА Новости также уточнили, что изначальная цена контракта на строительство дамбы превышала 305,6 миллиона рублей. Стоимость его удорожания будет известна после получения положительного заключения государственной экспертизы. Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты согласовали с подрядчиком проведение после положенного срока работ по установке шлюза-регулятора на строившейся в городе дамбе. В итоге работы не были закончены вовремя, дамбу в августе прорвал поток, микрорайон "Семь ветров" затопило, местным жителям нанесен ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей. Обоим фигурантам предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20231018/primore-1903496473.html

https://ria.ru/20240131/damba-1924504506.html

https://ria.ru/20230927/pomosch-1898856487.html

уссурийск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уссурийск, приморский край, наводнения в россии — 2024