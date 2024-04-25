https://ria.ru/20240425/chibis-1942263453.html

Чибис рассказал о самочувствии после покушения

Чибис рассказал о самочувствии после покушения - РИА Новости, 25.04.2024

Чибис рассказал о самочувствии после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве спустя три недели после покушения на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:02

2024-04-25T14:02

2024-04-25T15:05

москва

российский союз промышленников и предпринимателей

происшествия

мурманская область

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве спустя три недели после покушения на него, сообщил, что чувствует себя гораздо лучше."Гораздо лучше", - сказал Чибис журналистам на полях съезда, отвечая на вопрос о самочувствии.Съезд РСПП проходит в четверг в Москве. На пленарном заседании в этот день выступит президент России Владимир Путин. Говоря о том, чего ждет от предстоящего выступления, Чибис сказал: "Позитива и развития".Неделю назад Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Мурманской области. Президент спросил его о самочувствии, обсудили и вопросы развития региона. Также Чибис попросил президента о поддержке на предстоящих в сентябре губернаторских выборах. Путин в ответ пожелал ему успехов.Это уже не первое публичное мероприятие главы региона после нападения. На днях состоялась его встреча с жителями Североморска – она стала первой после покушения, которое произошло после аналогичной встречи с жителями Апатитов.Покушение на губернатора Мурманской области было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.

https://ria.ru/20240425/rspp-1942240809.html

https://ria.ru/20240403/investitsii-1937596855.html

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