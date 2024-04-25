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Владивосток накрыла песчаная буря
Владивосток накрыла песчаная буря - РИА Новости, 25.04.2024
Владивосток накрыла песчаная буря
Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:14
2024-04-25T10:14
2024-04-25T15:30
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. "Песчаная буря накрыла Владивосток. Воздушная масса смещается очень быстро. К вечеру — к ночи она уже проскочит нас", — сказала она.Сегодня синоптики предупредили, что к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря — воздушная масса, насыщенная пылью и частицами песка, принесенными из пустынь. Местным жителям напомнили, что необходимо меньше находиться на улице. После 16:00 (9:00 мск) во Владивостоке небо окрасилось в желто-серый цвет. В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.
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космос - риа наука, китай, владивосток, монголия, общество
Космос - РИА Наука, Китай, Владивосток, Монголия, Общество
Владивосток накрыла песчаная буря
Примгидромет: песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
«
"Песчаная буря накрыла Владивосток. Воздушная масса смещается очень быстро. К вечеру — к ночи она уже проскочит нас", — сказала она.
Сегодня синоптики предупредили, что к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря — воздушная масса, насыщенная пылью и частицами песка, принесенными из пустынь. Местным жителям напомнили, что необходимо меньше находиться на улице.
После 16:00 (9:00 мск) во Владивостоке небо окрасилось в желто-серый цвет.
В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.