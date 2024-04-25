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Владивосток накрыла песчаная буря - РИА Новости, 25.04.2024
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10:14 25.04.2024 (обновлено: 15:30 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/burya-1942206813.html
Владивосток накрыла песчаная буря
Владивосток накрыла песчаная буря - РИА Новости, 25.04.2024
Владивосток накрыла песчаная буря
Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:14
2024-04-25T15:30
космос - риа наука
китай
владивосток
монголия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. &quot;Песчаная буря накрыла Владивосток. Воздушная масса смещается очень быстро. К вечеру — к ночи она уже проскочит нас&quot;, — сказала она.Сегодня синоптики предупредили, что к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря — воздушная масса, насыщенная пылью и частицами песка, принесенными из пустынь. Местным жителям напомнили, что необходимо меньше находиться на улице. После 16:00 (9:00 мск) во Владивостоке небо окрасилось в желто-серый цвет. В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.
https://ria.ru/20240328/blagoveschensk-1936298040.html
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космос - риа наука, китай, владивосток, монголия, общество
Космос - РИА Наука, Китай, Владивосток, Монголия, Общество
Владивосток накрыла песчаная буря

Примгидромет: песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток

© Фото : ПримгидрометПесчаная буря во Владивостоке
Песчаная буря во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Примгидромет
Песчаная буря во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
«

"Песчаная буря накрыла Владивосток. Воздушная масса смещается очень быстро. К вечеру — к ночи она уже проскочит нас", — сказала она.

Сегодня синоптики предупредили, что к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря — воздушная масса, насыщенная пылью и частицами песка, принесенными из пустынь. Местным жителям напомнили, что необходимо меньше находиться на улице.
После 16:00 (9:00 мск) во Владивостоке небо окрасилось в желто-серый цвет.
В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.
Небо в пыли: циклон накрыл Приамурье - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Небо над Благовещенском окрасилось в желто-оранжевый цвет
28 марта, 07:35
 
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