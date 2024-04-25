Билль о высылке нелегалов из Британии в Руанду стал законом
Макфолл: билль о высылке нелегалов из Британии в Руанду официально стал законом
© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спорный законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду получил королевскую санкцию и официально стал законом, заявил в четверг лорд-спикер Джон Макфолл, выступая в верхней палате британского парламента.
"Его Величество Король выразил королевское согласие на следующие акты... Акт о безопасности Руанды (убежище и иммиграция)", – сказал он, выступая в палате лордов. Трансляция велась на сайте парламента.
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ
4 апреля, 01:58
В понедельник британский парламент окончательно одобрил законопроект по депортации прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов в Руанду.
На пресс-конференции в понедельник, еще до одобрения законопроекта парламентом, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что первые депортационные рейсы состоятся через 10-12 недель. По его словам, действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, начиная с лета, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов.
В ноябре 2023 года Верховный суд Великобритании признал незаконными планы британских властей по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. После этого Сунак заявил о намерении представить новое "чрезвычайное законодательство", чтобы планы по высылке нелегалов не могли быть снова заблокированы. Позднее в декабре глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли подписал с руандийской стороной новое соглашение по депортации.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысяч нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.