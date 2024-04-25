https://ria.ru/20240425/briks-1942292734.html

БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России

БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024

БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России

Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:03

2024-04-25T16:03

2024-04-25T16:11

россия

сергей рябков

брикс

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я бы не сказал, что эта идея отложена в долгий ящик, хотя ее реализация, как мы все понимаем, сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена", - заявил Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он выразил уверенность, что "работоспособная взаимоустраивающая всех, при этом достаточно смелая, достаточно новаторская схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая не исчисляется годами и десятилетиями, а гораздо быстрее".

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Кирилл Волков

россия, сергей рябков, брикс, экономика