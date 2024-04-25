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БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024
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16:03 25.04.2024 (обновлено: 16:11 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/briks-1942292734.html
БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России
БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.04.2024
БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России
Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:03
2024-04-25T16:11
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сергей рябков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я бы не сказал, что эта идея отложена в долгий ящик, хотя ее реализация, как мы все понимаем, сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена", - заявил Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он выразил уверенность, что "работоспособная взаимоустраивающая всех, при этом достаточно смелая, достаточно новаторская схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая не исчисляется годами и десятилетиями, а гораздо быстрее".
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россия, сергей рябков, брикс, экономика
Россия, Сергей Рябков, БРИКС, Экономика
БРИКС не отказывается от создания единой валюты, заявили в МИД России

Рябков: идея создать единую валюту БРИКС не отложена в долгий ящик

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы не сказал, что эта идея отложена в долгий ящик, хотя ее реализация, как мы все понимаем, сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена", - заявил Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Он выразил уверенность, что "работоспособная взаимоустраивающая всех, при этом достаточно смелая, достаточно новаторская схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая не исчисляется годами и десятилетиями, а гораздо быстрее".
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