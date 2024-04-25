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В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами - РИА Новости, 25.04.2024
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами
Средствами радиоэлектронной борьбы пресечены атаки украинских беспилотников с боевыми зарядами в поселке Теткино Курской области, два украинских беспилотника... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:08
2024-04-25T21:08
2024-04-25T21:08
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
суджанский район
рыльский район
роман старовойт
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы пресечены атаки украинских беспилотников с боевыми зарядами в поселке Теткино Курской области, два украинских беспилотника сбиты стрелковым оружием в Суджанском и Глушковском районах, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Неоднократно обстреливались посёлок Тёткино Глушковского района, а также село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, деревня Городище Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В посёлке Тёткино также пресечены попытки атак беспилотников, несущих боевые заряды. Средствами РЭБ все они были уничтожены, не причинив вреда", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Старовойт также проинформировал, что два украинских беспилотника сбиты стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района. "Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сёл Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района", – добавил он.
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
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происшествия, глушковский район, суджанский район, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Суджанский район, Рыльский район, Роман Старовойт
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами
Старовойт: над Теткино сбили два украинских БПЛА с боевыми зарядами