Рейтинг@Mail.ru
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/bpla-1942366227.html
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами - РИА Новости, 25.04.2024
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами
Средствами радиоэлектронной борьбы пресечены атаки украинских беспилотников с боевыми зарядами в поселке Теткино Курской области, два украинских беспилотника... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:08
2024-04-25T21:08
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
суджанский район
рыльский район
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы пресечены атаки украинских беспилотников с боевыми зарядами в поселке Теткино Курской области, два украинских беспилотника сбиты стрелковым оружием в Суджанском и Глушковском районах, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Неоднократно обстреливались посёлок Тёткино Глушковского района, а также село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, деревня Городище Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В посёлке Тёткино также пресечены попытки атак беспилотников, несущих боевые заряды. Средствами РЭБ все они были уничтожены, не причинив вреда", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Старовойт также проинформировал, что два украинских беспилотника сбиты стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района. "Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сёл Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района", – добавил он.
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
глушковский район
суджанский район
рыльский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c77b0a777e69598137c5edc9201d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глушковский район, суджанский район, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Суджанский район, Рыльский район, Роман Старовойт
В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами

Старовойт: над Теткино сбили два украинских БПЛА с боевыми зарядами

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы пресечены атаки украинских беспилотников с боевыми зарядами в поселке Теткино Курской области, два украинских беспилотника сбиты стрелковым оружием в Суджанском и Глушковском районах, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«
"Неоднократно обстреливались посёлок Тёткино Глушковского района, а также село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, деревня Городище Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В посёлке Тёткино также пресечены попытки атак беспилотников, несущих боевые заряды. Средствами РЭБ все они были уничтожены, не причинив вреда", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт также проинформировал, что два украинских беспилотника сбиты стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района.
«
"Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сёл Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района", – добавил он.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА
13 марта, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районСуджанский районРыльский районРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала