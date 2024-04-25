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СМИ: Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/bomby-1942336642.html
СМИ: Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
СМИ: Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV - РИА Новости, 25.04.2024
СМИ: Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи, сообщает издание Business Insider со ссылкой на РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:26
2024-04-25T18:26
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи, сообщает издание Business Insider со ссылкой на британское минобороны. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. "Британия дает Украине запас бомб Paveway IV в рамках своей новой поставки помощи", - говорится в сообщении издания. Как отмечает изданию замдиректора по оборонным исследованиям аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) в Европе Джеймс Блэк, этим бомбам найдется применение, однако они вряд ли значительно изменят ситуацию на поле боя. Business Insider также приводит мнение эксперта сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастина Бронка, который указывает на то, что у Киева недостаточно вспомогательного оборудования для их применения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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украина, великобритания, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, В мире, Вооруженные силы Украины
СМИ: Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV

Business Insider: Британия передаст Украине управляемые бомбы Paveway IV

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные принимают участие в учениях в Великобритании
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британия передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи, сообщает издание Business Insider со ссылкой на британское минобороны.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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"Британия дает Украине запас бомб Paveway IV в рамках своей новой поставки помощи", - говорится в сообщении издания. Как отмечает изданию замдиректора по оборонным исследованиям аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) в Европе Джеймс Блэк, этим бомбам найдется применение, однако они вряд ли значительно изменят ситуацию на поле боя.
Business Insider также приводит мнение эксперта сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастина Бронка, который указывает на то, что у Киева недостаточно вспомогательного оборудования для их применения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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