https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html

В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта

В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта - РИА Новости, 25.04.2024

В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом Киева в консульских услугах гражданам Украины за рубежом сдать паспорта. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:28

2024-04-25T23:28

2024-04-25T23:48

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом Киева в консульских услугах гражданам Украины за рубежом сдать паспорта."Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране", — заявила она журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России завели дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".По словам Безуглой, проводя опросы на своей странице в соцсетях, она получила неутешительные для нее результаты: 70 процентов опрошенных готовы отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы не попасть под мобилизацию.МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста, исключение — оформление удостоверения личности для возвращения в страну, писали местные СМИ.Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Издание "Страна.ua" накануне опубликовало постановление правительства Украины, согласно которому военнообязанные мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, верховная рада украины