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В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 25.04.2024 (обновлено: 10:46 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/bespilotnik-1942211764.html
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2024
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека
Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:37
2024-04-25T10:46
запорожская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.По его словам, вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района."В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", - написал Балицкий.Он добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
https://ria.ru/20240420/obstrel-1941218179.html
запорожская область
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека

В запорожском селе Новокарловка при атаке дронов погибли мужчина и женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района.
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"В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", - написал Балицкий.
Он добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь. На месте работают оперативные службы.
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