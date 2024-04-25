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В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2024
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека
Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:37
2024-04-25T10:37
2024-04-25T10:46
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.По его словам, вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района."В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", - написал Балицкий.Он добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека
В запорожском селе Новокарловка при атаке дронов погибли мужчина и женщина