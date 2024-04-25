https://ria.ru/20240425/bespilotnik-1942211764.html

В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека

В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2024

В Запорожской области при атаке дронов погибли два человека

Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:37

2024-04-25T10:37

2024-04-25T10:46

запорожская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.По его словам, вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района."В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", - написал Балицкий.Он добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html

https://ria.ru/20240420/obstrel-1941218179.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия