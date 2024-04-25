https://ria.ru/20240425/azerbaydzhan-1942276403.html

Армения может стать получателем азербайджанского газа, заявил Алиев

Армения может стать получателем азербайджанского газа, заявил Алиев - РИА Новости, 25.04.2024

Армения может стать получателем азербайджанского газа, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения может стать получателем азербайджанского газа. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:00

2024-04-25T15:00

2024-04-25T15:01

армения

баку

азербайджан

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 25 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения может стать получателем азербайджанского газа. "Потенциально Армения также может быть получателем азербайджанского газа, особенно учитывая очень льготную цену на газ, поставляемый в Грузию. И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество. Когда мы говорили о Зангезурском коридоре, мы не упомянули, что рассматриваем его не только как средство для железнодорожного или автомобильного сообщения, но и как потенциальный маршрут для проведения линий коммуникации. Потому что одна из линий электропередачи может пройти через Армению в рамках расширения наших экспортных возможностей. Потенциально это может быть даже газопровод", - сказал Алиев, отвечая на вопрос участников состоявшегося 23 апреля в Азербайджанской дипломатической академии в Баку международного форума "СОР29 и зеленое видение для Азербайджана". По словам Алиева, у Баку имеется информация, что Армения хочет присоединиться к черноморскому энергетическому кабелю из-за дополнительных энергетических мощностей. "Но они не могут это сделать, так как не урегулированы отношения с Азербайджаном", - отметил глава азербайджанского государства. Полный текст ответов азербайджанского лидера на вопросы участников форума был опубликован на сайте главы государства в четверг.

https://ria.ru/20240423/aliev-1941795068.html

https://ria.ru/20240302/gazoprovod-1930650445.html

армения

баку

азербайджан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, баку, азербайджан, ильхам алиев, в мире