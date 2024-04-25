Армения может стать получателем азербайджанского газа, заявил Алиев
Алиев: потенциально Армения может стать получателем азербайджанского газа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 25 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения может стать получателем азербайджанского газа.
"Потенциально Армения также может быть получателем азербайджанского газа, особенно учитывая очень льготную цену на газ, поставляемый в Грузию. И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество. Когда мы говорили о Зангезурском коридоре, мы не упомянули, что рассматриваем его не только как средство для железнодорожного или автомобильного сообщения, но и как потенциальный маршрут для проведения линий коммуникации. Потому что одна из линий электропередачи может пройти через Армению в рамках расширения наших экспортных возможностей. Потенциально это может быть даже газопровод", - сказал Алиев, отвечая на вопрос участников состоявшегося 23 апреля в Азербайджанской дипломатической академии в Баку международного форума "СОР29 и зеленое видение для Азербайджана".
По словам Алиева, у Баку имеется информация, что Армения хочет присоединиться к черноморскому энергетическому кабелю из-за дополнительных энергетических мощностей.
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"Но они не могут это сделать, так как не урегулированы отношения с Азербайджаном", - отметил глава азербайджанского государства.
Полный текст ответов азербайджанского лидера на вопросы участников форума был опубликован на сайте главы государства в четверг.