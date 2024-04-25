https://ria.ru/20240425/avtovaz-1942334231.html

"АвтоВАЗ" работает над внедрением беспилотных систем в Lada

"АвтоВАЗ" работает над внедрением беспилотных систем в Lada - РИА Новости, 25.04.2024

"АвтоВАЗ" работает над внедрением беспилотных систем в Lada

"АвтоВАЗ" работает над внедрением беспилотных систем в Lada, в перспективе рассматривает возможность расширения их использования в машинах более высокого... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:15

2024-04-25T18:15

2024-04-25T18:15

экономика

авто

тольятти

ижевск

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максим соколов

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" работает над внедрением беспилотных систем в Lada, в перспективе рассматривает возможность расширения их использования в машинах более высокого класса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы работаем над этим - как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ наш акционер, и мы сориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу", - сказал он в кулуарах съезда РСПП, комментируя перспективы внедрения беспилотных систем в Lada. "Эти планы коррелируется с нашими планами создания автомобилей более высоких классов: C, D, может быть, даже выше. Где элементы системы ADAS применяются и имеют экономическую окупаемость, эффективность. И там мы уже при принятии решения о выходе в эти классы - а у нас такая вариантность есть в соответствии со стратегией до 2030 года, утвержденной советом директоров, - там элементы этих систем будут применяться в большем и большем объеме", - добавил Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли почти в два раза в годовом выражении – до 352,6 тысячи единиц.

https://ria.ru/20240409/lada-1938778339.html

https://ria.ru/20230929/avtovaz-1899329294.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", российский союз промышленников и предпринимателей, lada vesta