https://ria.ru/20240425/avariya-1942178997.html
В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском пострадали девять человек
В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском пострадали девять человек - РИА Новости, 25.04.2024
В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском пострадали девять человек
Девять человек пострадали в дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщает региональная служба 112... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:24
2024-04-25T05:24
2024-04-25T06:43
происшествия
авто
болотнинский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Девять человек пострадали в дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщает региональная служба 112 во "ВКонтакте"."В 03.34 (23.34 24 апреля мск) в Службу 112 Новосибирской области поступило сообщение о ДТП на 125-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе с участием пассажирской "ГАЗели" и грузового автомобиля Howo с прицепом, в результате которого грузовик опрокинулся", - говорится в сообщении. По данным службы, в результате аварии пострадали девять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что участником ДТП стала не "Газель", а микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался со стороны Кемерово в направлении Новосибирска. По данным ведомства, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Howo, который ехал навстречу."В салоне микроавтобуса находилось девять человек. В результате ДТП пострадали водитель "Мерседеса" и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее лёгкий или средний вред здоровью).
https://ria.ru/20240420/dtp-1941260877.html
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происшествия, авто, болотнинский район, новосибирская область
Происшествия, Авто, Болотнинский район, Новосибирская область
В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском пострадали девять человек
В аварии с микроавтобусом в Болотнинском районе пострадали девять человек
НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Девять человек пострадали в дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщает региональная служба 112 во "ВКонтакте".
"В 03.34 (23.34 24 апреля мск) в Службу 112 Новосибирской области поступило сообщение о ДТП на 125-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе с участием пассажирской "ГАЗ
ели" и грузового автомобиля Howo с прицепом, в результате которого грузовик опрокинулся", - говорится в сообщении.
По данным службы, в результате аварии пострадали девять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что участником ДТП стала не "Газель", а микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался со стороны Кемерово в направлении Новосибирска. По данным ведомства, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Howo, который ехал навстречу.
"В салоне микроавтобуса находилось девять человек. В результате ДТП пострадали водитель "Мерседеса" и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее лёгкий или средний вред здоровью).