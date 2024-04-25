https://ria.ru/20240425/ashan-1942280904.html

В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России

В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России

Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:18

2024-04-25T15:18

2024-04-25T15:33

экономика

россия

сергей гаврилов

виктор евтухов

ашан

госдума рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. На прошлой неделе компания "Ашан" сообщила, что торговая сеть "Ашан Россия" продолжает свою работу в РФ и не планирует пересматривать ее стратегию и организацию, сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера. Ранее в четверг замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил телеканалу РБК, что сеть супермаркетов "Ашан" не уйдет из России. "Компания ("Ашан"), принимающая подобное решение в условиях западного давления и ограничений, заслуживает уважения. Руководство компании использовало возможности, чтобы остаться на российском рынке. С прошлого года "Ашан ритейл Россия" работает в нашей стране автономно от французской материнской компании, сохранив десятки тысяч рабочих мест", - сказал Гаврилов РИА Новости. Он отметил, что усиление санкционного давления не стало помехой для "Ашан", компания не изменила свою стратегию и реализует планы по дальнейшему развитию своего бизнеса в России и платит налоги.

https://realty.ria.ru/20230310/ashan-1856918284.html

https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926079353.html

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экономика, россия, сергей гаврилов, виктор евтухов, ашан, госдума рф