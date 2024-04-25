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В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России - РИА Новости, 25.04.2024
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15:18 25.04.2024 (обновлено: 15:33 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ashan-1942280904.html
В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России
В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России
Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:18
2024-04-25T15:33
экономика
россия
сергей гаврилов
виктор евтухов
ашан
госдума рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. На прошлой неделе компания "Ашан" сообщила, что торговая сеть "Ашан Россия" продолжает свою работу в РФ и не планирует пересматривать ее стратегию и организацию, сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера. Ранее в четверг замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил телеканалу РБК, что сеть супермаркетов "Ашан" не уйдет из России. "Компания ("Ашан"), принимающая подобное решение в условиях западного давления и ограничений, заслуживает уважения. Руководство компании использовало возможности, чтобы остаться на российском рынке. С прошлого года "Ашан ритейл Россия" работает в нашей стране автономно от французской материнской компании, сохранив десятки тысяч рабочих мест", - сказал Гаврилов РИА Новости. Он отметил, что усиление санкционного давления не стало помехой для "Ашан", компания не изменила свою стратегию и реализует планы по дальнейшему развитию своего бизнеса в России и платит налоги.
https://realty.ria.ru/20230310/ashan-1856918284.html
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экономика, россия, сергей гаврилов, виктор евтухов, ашан, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Гаврилов, Виктор Евтухов, Ашан, Госдума РФ
В Госдуме оценили заявление "Ашан" о продолжении работы в России

Депутат Гаврилов: решение "Ашан" остаться в России заслуживает уважения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете "Ашан Сити"
Покупатели в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в супермаркете "Ашан Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
На прошлой неделе компания "Ашан" сообщила, что торговая сеть "Ашан Россия" продолжает свою работу в РФ и не планирует пересматривать ее стратегию и организацию, сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера. Ранее в четверг замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил телеканалу РБК, что сеть супермаркетов "Ашан" не уйдет из России.
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"Компания ("Ашан"), принимающая подобное решение в условиях западного давления и ограничений, заслуживает уважения. Руководство компании использовало возможности, чтобы остаться на российском рынке. С прошлого года "Ашан ритейл Россия" работает в нашей стране автономно от французской материнской компании, сохранив десятки тысяч рабочих мест", - сказал Гаврилов РИА Новости.
Он отметил, что усиление санкционного давления не стало помехой для "Ашан", компания не изменила свою стратегию и реализует планы по дальнейшему развитию своего бизнеса в России и платит налоги.
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