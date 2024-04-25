https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html

В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии

В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии - РИА Новости, 25.04.2024

В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии

Спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя реакцию российских парламентариев на его слова о конфликте на Украине, заявил, что Россия продолжает... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:43

2024-04-25T16:43

2024-04-25T16:47

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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя реакцию российских парламентариев на его слова о конфликте на Украине, заявил, что Россия продолжает относиться к Армении как губернии. Ранее Симонян, говоря о конфликте на Украине, использовал термин "вторжение", отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко 24 апреля предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна. "Они не считают, что Армения независимое государство. В их осознании Армения до сих пор осталась губернией", - сказал Симонян журналистам. Симонян утверждает, что, говоря о конфликте на Украине, не сказал ничего нового. "Я сказал что-то новое?... Мы когда-либо ставили под сомнение территориальную целостность Украины, армянские должностные лица или какая-либо страна делала это?"- заявил спикер, добавив, что в его выступлении не было ничего не соответствующего международному праву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html

https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения