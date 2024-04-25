Рейтинг@Mail.ru
В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 25.04.2024 (обновлено: 16:47 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html
В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии
В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии - РИА Новости, 25.04.2024
В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии
Спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя реакцию российских парламентариев на его слова о конфликте на Украине, заявил, что Россия продолжает... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:43
2024-04-25T16:47
в мире
россия
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911020125_0:80:2000:1205_1920x0_80_0_0_c69dc43ca626864c5a7620f034040cf8.jpg
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя реакцию российских парламентариев на его слова о конфликте на Украине, заявил, что Россия продолжает относиться к Армении как губернии. Ранее Симонян, говоря о конфликте на Украине, использовал термин "вторжение", отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко 24 апреля предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна. "Они не считают, что Армения независимое государство. В их осознании Армения до сих пор осталась губернией", - сказал Симонян журналистам. Симонян утверждает, что, говоря о конфликте на Украине, не сказал ничего нового. "Я сказал что-то новое?... Мы когда-либо ставили под сомнение территориальную целостность Украины, армянские должностные лица или какая-либо страна делала это?"- заявил спикер, добавив, что в его выступлении не было ничего не соответствующего международному праву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911020125_144:0:1856:1284_1920x0_80_0_0_04f46f182265a85a60781f0dcdeb99cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения
В мире, Россия, Армения
В Ереване утверждают, что Россия относится к Армении как к губернии

Спикер парламента Симонян: Россия продолжает относиться к Армении как к губернии

© Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Армении Ален Симонян
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян
© Пресс-служба парламента Армении
Перейти в медиабанк
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя реакцию российских парламентариев на его слова о конфликте на Украине, заявил, что Россия продолжает относиться к Армении как губернии.
Ранее Симонян, говоря о конфликте на Украине, использовал термин "вторжение", отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко 24 апреля предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России
10 апреля, 10:12
"Они не считают, что Армения независимое государство. В их осознании Армения до сих пор осталась губернией", - сказал Симонян журналистам.
Симонян утверждает, что, говоря о конфликте на Украине, не сказал ничего нового. "Я сказал что-то новое?... Мы когда-либо ставили под сомнение территориальную целостность Украины, армянские должностные лица или какая-либо страна делала это?"- заявил спикер, добавив, что в его выступлении не было ничего не соответствующего международному праву.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян ведет Армению по украинскому пути, заявил Слуцкий
6 апреля, 19:21
 
В миреРоссияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала