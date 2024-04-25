https://ria.ru/20240425/arest-1942335988.html
Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья
Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024
Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья
Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:22
2024-04-25T18:22
2024-04-25T19:20
происшествия
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
видное
александра захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942338714_0:90:798:538_1920x0_80_0_0_db32875641b99b184d88d8cc841e5595.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении Стригунковой меру пресечения в виде заключении под стражу сроком до 15 июня", - огласил решение судья. По версии следствия, Стригункова получила в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что она подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.Следствие мотивировало необходимость ареста связями обвиняемой, которыми она может воспользоваться, чтобы избежать уголовного преследования, наличием недвижимости за границей, оформленной на подставных лиц, а также давлением, на которое пожаловались некоторые участники процесса.Сама Стригункова отрицала наличие зарубежной недвижимости и просила ограничиться домашним арестом в городе Видное, чтобы она могла ухаживать за больным мужем и матерью.По данным следствия, она получила 123 миллиона рублей за общее покровительство фирме ООО "Строй-СТК". Еще 24 миллиона рублей получил посредник Александр Захаров, с которым уже провели очную ставку (по данным газеты "Коммерсант", Захаров - ее бывший заместитель и тоже арестован).
https://ria.ru/20240424/delo-1942165855.html
https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html
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происшествия, светлана стригункова , московская область (подмосковье), видное, александра захарова
Происшествия, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Видное, Александра Захарова
Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья
Суд арестовал экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову до 15 июня
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Избрать в отношении Стригунковой меру пресечения в виде заключении под стражу сроком до 15 июня", - огласил решение судья.
По версии следствия, Стригункова получила в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что она подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.
Следствие мотивировало необходимость ареста связями обвиняемой, которыми она может воспользоваться, чтобы избежать уголовного преследования, наличием недвижимости за границей, оформленной на подставных лиц, а также давлением, на которое пожаловались некоторые участники процесса.
Сама Стригункова отрицала наличие зарубежной недвижимости и просила ограничиться домашним арестом в городе Видное
, чтобы она могла ухаживать за больным мужем и матерью.
По данным следствия, она получила 123 миллиона рублей за общее покровительство фирме ООО "Строй-СТК". Еще 24 миллиона рублей получил посредник Александр Захаров
, с которым уже провели очную ставку (по данным газеты "Коммерсант", Захаров - ее бывший заместитель и тоже арестован).