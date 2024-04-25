https://ria.ru/20240425/arest-1942335988.html

Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья

Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024

Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья

Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:22

2024-04-25T18:22

2024-04-25T19:20

происшествия

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

видное

александра захарова

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении Стригунковой меру пресечения в виде заключении под стражу сроком до 15 июня", - огласил решение судья. По версии следствия, Стригункова получила в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что она подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.Следствие мотивировало необходимость ареста связями обвиняемой, которыми она может воспользоваться, чтобы избежать уголовного преследования, наличием недвижимости за границей, оформленной на подставных лиц, а также давлением, на которое пожаловались некоторые участники процесса.Сама Стригункова отрицала наличие зарубежной недвижимости и просила ограничиться домашним арестом в городе Видное, чтобы она могла ухаживать за больным мужем и матерью.По данным следствия, она получила 123 миллиона рублей за общее покровительство фирме ООО "Строй-СТК". Еще 24 миллиона рублей получил посредник Александр Захаров, с которым уже провели очную ставку (по данным газеты "Коммерсант", Захаров - ее бывший заместитель и тоже арестован).

https://ria.ru/20240424/delo-1942165855.html

https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html

московская область (подмосковье)

видное

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происшествия, светлана стригункова , московская область (подмосковье), видное, александра захарова