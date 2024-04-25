https://ria.ru/20240425/agenty-1942180417.html

Разведчик рассказал об участии французских агентов в боях за Мариуполь

Разведчик рассказал об участии французских агентов в боях за Мариуполь - РИА Новости, 25.04.2024

Разведчик рассказал об участии французских агентов в боях за Мариуполь

Французские агенты могли находиться в войсках Украины с начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T06:11

2024-04-25T06:11

2024-04-25T06:19

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Французские агенты могли находиться в войсках Украины с начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года, заявил РИА Новости бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины, сообщил, что заинтересовался этой темой с самого начала СВО."Меня заинтересовало сражение в Мариуполе в феврале 2022 года, где я заметил следы причастности Франции. Одно из указаний – увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо, главы управление военной разведки (DRM), которое управляет спутниками наблюдения, которое заставило меня подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе", - рассказал он.Как писали французские СМИ, назначенный на пост главы французской военной разведки в сентябре 2021 года генерал Видо был снят с должности "из-за просчетов в анализе" ситуации в преддверии начала конфликта на Украине и недооценки сил Москвы.После этого Чинкуини обнаружил, что многие французы с самого начала конфликта по собственной воле отправились воевать на Украину."Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие", - добавляет он.В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html

https://ria.ru/20240425/razvedchik-1942177922.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

украина

мариуполь

франция

россия

донбасс

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в мире, украина, мариуполь, франция, россия, донбасс