Разведчик рассказал об участии французских агентов в боях за Мариуполь
Экс-разведчик Чинкуини: французские агенты могли находиться в ВСУ с начала СВО
© РИА Новости / Илья ПиталевБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Французские агенты могли находиться в войсках Украины с начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года, заявил РИА Новости бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины, сообщил, что заинтересовался этой темой с самого начала СВО.
"Меня заинтересовало сражение в Мариуполе в феврале 2022 года, где я заметил следы причастности Франции. Одно из указаний – увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо, главы управление военной разведки (DRM), которое управляет спутниками наблюдения, которое заставило меня подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе", - рассказал он.
Как писали французские СМИ, назначенный на пост главы французской военной разведки в сентябре 2021 года генерал Видо был снят с должности "из-за просчетов в анализе" ситуации в преддверии начала конфликта на Украине и недооценки сил Москвы.
После этого Чинкуини обнаружил, что многие французы с самого начала конфликта по собственной воле отправились воевать на Украину.
"Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие", - добавляет он.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.