https://ria.ru/20240425/abrams-1942177749.html

Расчет, подбивший американский Abrams, охотился за ним три дня

Расчет, подбивший американский Abrams, охотился за ним три дня - РИА Новости, 25.04.2024

Расчет, подбивший американский Abrams, охотился за ним три дня

Военнослужащие группировки войск "Центр", подбившие "Ланцетом" танк Abrams производства США в зоне спецоперации, охотились на машину три дня, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:04

2024-04-25T05:04

2024-04-25T05:08

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ЛУГАНСК, 25 апр – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", подбившие "Ланцетом" танк Abrams производства США в зоне спецоперации, охотились на машину три дня, сообщили в Минобороны РФ. В конце марта военнослужащие группировки войск "Центр" при помощи "Ланцета" подбили очередной танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. "Abrams мы выслеживали три дня. В первый день мы его выслеживали и обнаружили, хотели поразить, но противник очень серьезно его защищал. Наш беспилотник глушили системы РЭБ. Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку", - цитируют в МО РФ командира взвода специального назначения с позывным "Игла". Сообщается, что операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку обстановки на авдеевском направлении. Обнаружив американский танк, военнослужащие проанализировали порядок работы танкового экипажа противника, воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе применения, после чего, выбрав наиболее подходящее время и метеоусловия, поразили американскую машину точным попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". "В день боевого применения мы очень рано вылетели, нашли цель. Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа хоть была долгой и кропотливой, но принесла результат", - рассказал командир. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, безопасность