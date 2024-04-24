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Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/zona-1941993675.html
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2024
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков
Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:50
2024-04-24T12:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS и напомнили, что неоднократно говорилось, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону. "Да, в этом плане ничего не меняется", - ответил Песков.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков

Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS и напомнили, что неоднократно говорилось, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону.
"Да, в этом плане ничего не меняется", - ответил Песков.
Путин о возможности создания санитарной зоны у границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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