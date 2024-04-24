https://ria.ru/20240424/zona-1941993675.html
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2024
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков
Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:50
2024-04-24T12:50
2024-04-24T12:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS и напомнили, что неоднократно говорилось, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону. "Да, в этом плане ничего не меняется", - ответил Песков.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков
Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась