https://ria.ru/20240424/zona-1941993675.html

Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков

Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2024

Россия не изменила позицию по санитарной зоне на Украине, заявил Песков

Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:50

2024-04-24T12:50

2024-04-24T12:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS и напомнили, что неоднократно говорилось, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону. "Да, в этом плане ничего не меняется", - ответил Песков.

https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф