https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942029424.html
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:27
2024-04-24T14:27
2024-04-24T14:42
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие президенты грабили страну."Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941636673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко
Лукашенко: все до единого предшественники Зеленского грабили Украину