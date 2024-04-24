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В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 24.04.2024 (обновлено: 14:42 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942029424.html
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:27
2024-04-24T14:42
специальная военная операция на украине
украина
в мире
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие президенты грабили страну."Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941636673.html
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украина, в мире, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко

Лукашенко: все до единого предшественники Зеленского грабили Украину

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие президенты грабили страну.
"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко
 
 
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