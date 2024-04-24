https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942029424.html

В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко

В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

В ситуации на Украине виноват не только Зеленский, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:27

2024-04-24T14:27

2024-04-24T14:42

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие президенты грабили страну."Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко в выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941636673.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко